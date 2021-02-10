به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پاریس ۱۹۱۹؛ شش‌ماهی که دنیا را تغییر داد» نوشته مارگارت مک‌میلان به‌تازگی با ترجمه افشین خاکباز توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب، یکی از عناوین مجموعه‌ «کتابخانه تاریخ جهان» است که این‌ناشر چاپ می‌کند.

سال ۱۹۱۹ که جنگ جهانی اول به پایان رسید، وودرو ویلسون رئیس‌جمهور آمریکا، دیوید لوید جورج نخست‌وزیر انگلستان و ژرژ کلمانسو نخست‌وزیر فرانسه به‌مدت شش‌ماه در پاریس حضور داشتند و کنار یکدیگر به گفتگو پرداختند تا به صلحی پایدار برسند. کتاب پیش‌رو ماجراهای آن‌برهه زمانی و شش‌ماه مذکور را روایت می‌کند که نسخه‌ اصلی‌اش سال ۲۰۰۲ توسط انتشارات رندوم هاوس در نیویورک چاپ شد.

روایت مورد اشاره در این‌کتاب، توسط مارگارت مک‌میلان نویسنده و مورخ کانادایی ارائه شده است. مک‌میلان در دانشگاه آکسفورد تدریس می‌کند و تدریس در کالج ترینتی و دانشگاه تورنتو را هم در کنار کارشناسی روابط بین‌الملل در کارنامه دارد. او نوه دیوید لوید جورج نخست‌وزیر وقت انگلستان در آن‌برهه است و خود به عنوان متخصص تاریخ بریتانیای اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم شناخته می‌شود.

یکی از مسائل مهمی که مولف کتاب «پاریس ۱۹۱۹» درباره پس‌لرزه‌های جنگ جهانی اول به آن‌ها پرداخته، تشکیل کشورهای جدیدی مثل یوگسلاوی در اروپا، و عراق و فلسطین در خاورمیانه است. چنین‌حوادثی بودند که باعث پایه‌گذاری اتفاقات جنگ جهانی دوم شدند.

کتاب «پاریس ۱۹۱۹» هشت‌بخش اصلی دارد که پیش از آن‌ها، «مقدمه مترجم»، «پیشگفتار/ریچارد هالبروک» و «تقدیر و تشکر» درج شده‌اند. عناوین هشت‌بخش این‌کتاب به‌ترتیب عبارت‌اند از: «آماده‌شدن برای صلح»، «نظم جهانی نوین»، «باز هم بالکان»، «مسئله آلمان»، «در میان شرق و غرب»، «بهار پر دردسر»، «به آتش کشیدن خاورمیانه» و «پایان کار». این‌بخش‌ها، ۳۰ فصل را در بر می‌گیرند و پس از آن‌ها ۶ عنوان دیگر نیز آمده که به این‌ترتیب‌اند: نتیجه، پیوست ۱: اصول چهارده‌گانه وودرو ویلسون، پیوست ۲: تصاویر و نقشه‌ها، یادداشت‌ها، کتابشناسی و نمایه.

وودرو ویلسون به اروپا می‌آید، نخستین برداشت‌ها، پاریس، لوید جورج و هیئت نمایندگی امپراتوری بریتانیا، عناوین ۴ فصل اول کتاب هستند که در بخش اول درج شده‌اند. بخش دوم کتاب هم چهارفصل دیگر را با این‌عناوین شامل می‌شود: ما جامعه مردم هستیم، روسیه، جامعه ملل، قیمومیت‌ها.

یوگسلاوی، رومانی، بلغارستان، وقفه در میانه زمستان هم عناوین فصول نهم تا دوازدهم کتاب «پاریس ۱۹۱۹» هستند که در بخش سوم درج شده‌اند. بخش چهارم کتاب یعنی «مسئله آلمان» هم مانند فصول پیشین دربرگیرنده چهارفصل «مجازات و پیشگیری»، «ضعیف‌نگه‌داشتن آلمان»، «تنظیم صورتحساب» و «بن‌بست بر سر شرایط معاهده آلمان»‌ است. در بخش پنجم هم مخاطب با این‌فصول روبرو می‌شود: تولد دوباره لهستان، چک‌ها و اسلواک‌ها، اتریش،‌ مجارستان.

در ششمین بخش کتاب، چهار فصل «شورای چهارنفره»، «ایتالی می‌رود»، «ژاپن و برابری نژادی» و «خنجری به قلب چین» درج شده‌اند که فصل ۲۱ تا ۲۴ این‌کتاب را تشکیل می‌دهند. بخش هفتم کتاب هم این‌پنج‌بخش را شامل می‌شود: بزرگ‌ترین دولتمرد یونانی بعد از پریکلس، پایان کار امپراتوری عثمانی، استقلال اعراب، فلسطین، آتاتورک و تَرَک‌خوردن چینی سِوْر. هشتمین و آخرین بخش کتاب هم تنها یک‌فصل را شامل می‌شود که «تالار آینه» نام دارد.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

فرانسه و بلژیک از همان ابتدا می‌گفتند که ادعاهای خسارت مستقیم باید در هرگونه توزیع غرامت در اولویت قرار داشته باشد. بلژیک کاملا غارت شده بود. در شمال فرانسه که منطقه‌ای بسیار صنعتی بود، آلمانی‌ها هرآنچه را می‌خواستند و به کارشان می‌آمد به کشور خود حمل کردند و بیشتر آنچه را بر جای ماند نابود کردند. حتی در هنگام عقب‌نشینی نیروهای آلمان در سال ۱۹۱۸ نیز توانستند مهم‌ترین معادل زغال‌سنگ فرانسه را نابود کنند. همان‌طور که کلمانسو به‌تلخی گفت: «وحشی‌هایی که تاریخ از آنها سخن گفته است، هرآنچه را در سرزمین‌های آماج تاخت‌وتازشان می‌یافتند با خود می‌بردند ولی چیزی را نابود نکردند؛ آنها در این سرزمین‌ها مستقر شدند و در زندگی عادی سهیم شدند. ولی اکنون، دشمن به‌گونه‌ای نظام‌مند هر آنچه را بر سر راهش قرار گرفته نابود کرده است.» براساس اسنادی که از آلمانی‌ها به دست آمده، به‌نظر می‌رسید آنها می‌خواستند صنعت فرانسه را فلج کنند و میدان را برای خود از رقیب خالی کنند.

این‌کتاب با ۷۹۰ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۸۲ هزار تومان منتشر شده است.