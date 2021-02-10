به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و درود به روح پرفتوح حضرت امام و ارواح طیبه شهدای انقلاب و تقدیر و تشکر از حضور مردم بیان داشت: حضور شما عزیزان بیانگر هزاران کلام گفته و ناگفته است و درود می‌فرستیم به ایثار، اقتدار و شرافت و مردانگی شما مردم ولایتمدار شهرستان سلسله.

وی گفت: امروز که معاندین بعد از ۴۲ سال شعور، مردانگی و ولایتمداری شمارا می‌بینند بیشتر خوار و ذلیل می‌شوند.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه این عظمت حضور شما آنها را خوار و ذلیل‌تر خواهد کرد، افزود: ما امروز در کنار تربت پاک شهدا گرد هم آمده‌ایم تا تجدید میثاق با امام شهدا و شهدا داشته باشیم.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه امروز انقلاب اسلامی باشکوه‌تر و با عظمت تر از گذشته به پیش می‌رود، گفت: این انقلاب با تدبیر رهبر معظم انقلاب و حمایت شما مردم غیور و همیشه درصحنه باعظمت تر به پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه حرکت انقلابی مردم به رهبری فرزندی از فرزندان حضرت زهرا که رنگ و بوی الهی داشت با توکل به خدا پیروز شد، تصریح کرد: چون این انقلاب مردمی و رهبرش ولایی بود و بوی الهی داشت، لذا علی‌رغم تهدیدها و فشارها و فراز و نشیب‌ها و سختی‌ها همچنان با قدرت به پیش می‌رود.

امام جمعه الشتر خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی بدانند تا زمانی که این انقلاب با توکل به خدا و زیر پرچم ولایت فقیه قرار دارد، روزبه روز سرفرارتر اقتدار خود را به رخ جهانیان می‌کشد.