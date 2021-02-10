اسحاق ایلدرآبادی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بیمارستان تخصصی زنان و زایمان حضرت زینب اسفراین با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان در مساحت ۳ هزار متری و با ۶۸ تخت بیمارستانی فردا صبح به صورت مجازی با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین خاطرنشان کرد: بیماران بستری شده بخش زنانِ بیمارستان امام خمینی (ره) در دو روز گذشته به بیمارستان حضرت زینب انتقال پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بیمارستان حضرت زینب (س) در حال حاضر پذیرای بیماران است و در روزهای گذشته نیز شاهد عمل‌های طبیعی و سزارین توسط متخصصان مربوطه بوده‌ایم.

ایلدرآبادی در پایان گفت: این بیمارستان در حال حاضر کاملاً فعال است.