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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۰۹

صبح فردا؛

بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود

بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود

بجنورد- رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: بیمارستان تخصصی زنان و زایمانِ حضرت زینب(س) اسفراین همزمان با ۶ پروژه دیگر در کشور به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

اسحاق ایلدرآبادی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بیمارستان تخصصی زنان و زایمان حضرت زینب اسفراین با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان در مساحت ۳ هزار متری و با ۶۸ تخت بیمارستانی فردا صبح به صورت مجازی با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین خاطرنشان کرد: بیماران بستری شده بخش زنانِ بیمارستان امام خمینی (ره) در دو روز گذشته به بیمارستان حضرت زینب انتقال پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بیمارستان حضرت زینب (س) در حال حاضر پذیرای بیماران است و در روزهای گذشته نیز شاهد عمل‌های طبیعی و سزارین توسط متخصصان مربوطه بوده‌ایم.

ایلدرآبادی در پایان گفت: این بیمارستان در حال حاضر کاملاً فعال است.

کد مطلب 5144231

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