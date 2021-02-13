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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

با حکم رحمانی‌فضلی؛

«محمد ابراهیم شوشتری» رئیس کمیته حراست ستاد انتخابات کشور شد

«محمد ابراهیم شوشتری» رئیس کمیته حراست ستاد انتخابات کشور شد

محمد ابراهیم شوشتری با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور محمد ابراهیم شوشتری به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح است:

با عنایت به عزم و اراده و تأکیدات دولت تدبیر و امید در برگزاری انتخابات با شکوه بر مدار قانون، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دومین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب می‌نمایم.

امید است در پرتو عنایت حضرت حق تعالی و رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، انتخابات ۱۴۰۰؛ با مشارکت حداکثری و در شأن ملت بزرگ ایران، در فضایی امن همراه با نشاط و آرامش برگزار و در آن، حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس مطابق با مُرّ قانون رعایت شود.

با توجه به همزمانی، اهمیت و حساسیت انتخابات پیش رو؛ لازم است با هماهنگی رئیس ستاد انتخابات کشور و اتخاذ تدابیر مناسب، همه تمهیدات و مقدمات لازم فراهم و در زمان مقرر اجرا گردد.

کد مطلب 5145897
طیبه بیات

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