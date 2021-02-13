به گزارش خبرنگار مهر، عباس خسروانی عصر شنبه در جمع اعضای کانون بسیج مهندسین شهرستان اراک اظهار کرد: روزانه ده‌ها ساعت برنامه‌های مختلف رسانه‌ای علیه کشور ما و در راستای سیاه نمایی و زیر سوال بردن دستاوردهای کشور تولید می‌شود که همگی در قالب یک نبرد روانی و رسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی سازماندهی شده است که متأسفانه برخی عناصر سیاسی و رسانه‌ای در داخل آگاهانه و یا جاهلانه به مترجم و بلندگوی این رسانه‌ها تبدیل شده‌اند و سخن آنها را در داخل تکثیر می‌کنند.

این فعال رسانه‌ای با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: رهبر معظم انقلاب فهم صحیح واقعیت‌های ایران و جهان و گرفتار نشدن در تصویرسازی‌های غلط را یکی از الزامات پیروزی بر موانع می‌دانند و می‌فرمایند: «بدخواهان و کینه‌توزان ملت ایران، تلاش دارند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های نوپدید، تصویرسازی غلطی از ایران، منطقه و همچنین از خودشان انجام دهند و افکار عمومی ایران را از واقعیات منحرف کنند».

عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به اینکه رسانه‌های ضد انقلاب به شیوه‌ای برنامه سازی و خبر رسانی می‌کنند که گویا همه چیز در کشور ما در حال فروپاشی و نابودی است و مرتب برای این فروپاشی تاریخ تعیین و آن را نقض و دوباره تاریخ تعیین می‌کنند گفت: آنها با تکنیک‌های خاص رسانه‌ای خود به گونه‌ای وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران را بازنمایی می‌کنند که انگار همه چیز رو به نابودی می‌رود و در داخل هم بعضی این فضا سازی را باور می‌کنند.

خسروانی تاکید کرد: تحلیل محتوای رسانه‌های ضد انقلاب نشان می‌دهد که آنها چند سالی ست که روی دو واژه «بحران» و «فروپاشی» کار رسانه‌ای حرفه‌ای می‌کنند و اگر چه توانستند برخی خواص را بترسانند اما هرگز نتوانستند هراس و دلهره را بر افکار عمومی حاکم کنند زیرا تجربه ۴۲ ساله مردم نشان می‌دهد که این بازنمائی های رسانه‌ای ضد انقلاب یک بلوف و شارلاتان بازی رسانه‌ای بیش نیست.

وی با اشاره به نظریه‌های مطالعات فرهنگی در ادبیات رسانه شناسی و ارتباطات گفت: امروزه برخی از مطالعات در حوزه تأثیرات رسانه بر مخاطب نشان می‌دهد که واکنش مخاطبان به محتوای رسانه‌ها آن گونه که نظریات گذشته مثل گلوله جادوئی می‌گفتند منفعلانه نیست و امروز مخاطبان می‌توانند در برابر رسانه‌ها فعالانه عمل کنند و با نگاه انتقادی به رسانه بنگرند و این نگاه انتقادی به رسانه‌های ضد انقلاب در میان مردم ما وجود دارد.

کارشناس رسانه در خصوص راهکارهای مقابله با جبهه رسانه‌ای ضد انقلاب گفت: ما در حال حاضر به شدت نیازمند یک بسیج عمومی در عرصه رسانه‌ای هستیم و باید ایده هر شهروند یک فعال رسانه‌ای را پیاده سازی کنیم تا از کشور خود در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دفاع کنیم و مهمترین محتوائی که باید تولید کنیم تصویرسازی درست از وضعیت کشور باشد.

خسروانی افزود: سیاست رسانه‌ای ما در زمینه تصویر سازی درست باید بر اساس اصل صداقت، سرعت، دقت و صحت در زمینه اطلاع رسانی به مخاطبان باشد و باید به جای گرفتن مواضع تدافعی و تبدیل شدن به سوژه دیگران به سمت مواضع تهاجمی حرکت کنیم.