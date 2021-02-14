نشست «راویان بالندگی» در استان قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «راویان بالندگی» در استان قم با حضور سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دبیر محفل ادبی پروین اعتصامی و سید محمدجواد شرافت شاعر انقلابی در تالار غدیر اداره کل به صورت مجازی برگزار شد.
سجاد عمرانی، سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم در این نشست ضمن اشاره به روند شکلگیری محافل ادبی نهاد گفت: نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تدبیر دبیرکل محترم اقدام به راهاندازی و حمایت از محافل ادبی در سراسر کشور کرده است. این محافل در تمام استانهای کشور راه اندازی شده و هدف اصلی نهاد حمایت از ادبیات متعهد و انقلابی است که یک تکلیف به مجموعه نهاد به عنوان یک نهاد انقلابی و فرهنگی تأثیرگذار است.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان ضمن معرفی محفل ادبی استان قم با عنوان پروین اعتصامی به دبیری سرکار خانم جوشقانیان که تا کنون فعالیتهای مؤثری داشته است، افزود: نهاد کتابخانههای عمومی کشور در دهه فجر امسال با شعار «انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار»، سلسله جلساتی را در سراسر کشور با عنوان «راویان بالندگی» با هدف تجلیل از شاعران و فعالان عرصه شعر انقلابی برگزار کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: استان قم همانطور که در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی نقشی بیبدیل و محوری داشت، در حوزه ادبیات آئینی و انقلابی نیز دارای جایگاهی رفیع است و شاعران پیشکوست و جوان متعهد و انقلابی فراوانی دارد که باید مورد تجلیل قرار گیرند.
مهدی توکلیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد به جهت تجلیل از استاد مجاهدی متخلص به پروانه و همچنین دوست گرانقدر جناب آقای سید محمدجواد شرافت و حضور در این نشست ابراز خوشحالی کرد و گفت: «راویان بالندگی» یکی از افتخارات محافل ادبی نهاد کتابخانههای عمومی کشور است که در حوزه فضای ادبیات در کشور، روایت بالندگی شعر انقلاب و آئینی را روایت میکند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد در ادامه افزود: با وجود تمام نامهربانیها و دشوارییها در سطح کشور نسبت به ادبیات انقلابی و هنرمندان متعهد، نهاد کتابخانههای عمومی کشور با راهاندازی اقتراح ماسک و همچنین ویژه برنامههای «راویان بالندگی» نشان داد که به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، حامی ادبیات و هنرمندان متعهد و انقلابی است.
وی ضمن تقدیر از دبیرکل و معاونین محترم بابت این نوع حمایت با توجه به تنوع و تکثر فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی در سراسر کشور، از استاد مجاهدی به عنوان یک پیشکسوت با اخلاق یاد کرد و گفت: از دوران نوجوانی در منزل استاد مجاهدی حضور داشتم و اخلاق خوب و فردی و متعهدانه ایشان را از نزدیک دیدهام. اخلاق ایشان بسیار جنبه تربیتی برای شاعران جوان دارد. سی و دو سال همنشینی با مرحوم شیخ جعفر مجتهدی و ارتباط با برخی از مراجع نظیر آیتالله میلانی (ره) از کرامات و فضائل استاد مجاهدی است. پدر ایشان نیز از علمای بزرگ قم بودند که در قبرستان شیخان قم مدفون هستند. به عبارتی نوعی خودساختگی در شعر آئینی استاد وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. «از سیری در ملکوت»، «یک صحرا جنون» تا «تذکره سخنوران قم» از آثار گرانقدر استاد هستند و همواره از ایشان در مراسمات گوناگون ادبی به عنوان پدر ادبیات آئینی یاد میشود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به فقر کتابخانههای عمومی در استان قم اشاره کرد و افزود: به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور و همچنین پیگیریهای سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان، کتابخانه مرکزی قم تا پایان سال جاری در منطقه کم برخوردار امام خمینی (ره) افتتاح خواهد شد. کتابخانههای مرکزی استانها در سراسر کشور بیش از پنجاه نوع خدمت ارائه میکنند که در نوع خود بینظیر است.
در ادامه این نشست، استاد محمدعلی مجاهدی، شاعر پیشکسوت آئینی و انقلابی به صورت مجازی به تبیین شعر آئینی و انقلابی و بالندگی آن در انقلاب اسلامی پرداخت و از سی و دو سال همنشینی با مرحوم شیخ جعفر مجتهدی خاطراتی ارائه کرد و در پایان به شعرخوانی در مدح حضرت زینب (س) پرداخت.
در بخش دیگری از نشست، سید محمدجواد شرافت، شاعر انقلابی ضمن تجلیل از استاد محمدعلی مجاهد در سخنانی گفت: رشد کمی و کیفی شعر آئینی، توحیدی، اخلاقی و عرفانی را میتوان در شعر انقلاب دید. در زمینه آموزش نیز بسیار بالنده شدهایم، اما در حوزه پژوهش بسیار جای کار داریم و باید این عقبماندگی جبران شود. بعد از چهل و دو سال از انقلاب اسلامی باید با یک جریانشناسی اصولی از شعر انقلاب و آئینی، معایب آن را برطرف و محاسن را تقویت کرد.
سید محمدجواد شرافت ضمن اشاره به شعر اعتراض افزود: شعر اعتراض در شعر انقلاب وجود دارد و شاعران انقلابی باید در این زمینه هم فعال باشند. اگر شاعر انقلابی دغدغه دارد، باید فریاد بزند و کاستیها را در شعر به صورت صریح، دلسوزانه و منصفانه منعکس کند. البته در این زمینه نباید نگاههای حزبی و جناحی تأثیرگذار باشد. بعد از جنگ تحمیلی نظیر استاد قزوه در زمینه شعر اعتراض آثاری داشتهاند و در زمان کنونی نیز بسیار به این نوع شعر انقلابی نیاز داریم.
این شاعر آئینی و انقلابی جوان به حضور شاعران خانم بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی فرصت حضور بانوان شاعر را فراهم کرد که در این زمینه بسیار رشد و بالندگی داشتیم. حضور بانوان در جلسات مشاعره، وجود برگزیدهگان در جشنوارههای شعر انقلاب و همچنین دبیری کنگرههای ملی و استانی نمونههایی از این دست است.
در پایان مراسم از خدمات استاد محمدعلی مجاهدی و سیدمحمدجواد شرافت در حوزه ادبیات و شعر آئینی و انقلابی، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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