۶ کتاب علمی و فرهنگی، نامزد جایزه کتاب ماه و سال کانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، «حوض کوچک، قایق کوچک» نوشته احمدرضا احمدی با تصویرگری سمانه صلواتی، «بارلی بادکنک فروش و ژنرال‌های کوتوله» نوشته سیدنوید سیدعلی‌اکبر با تصویرگری نرجس محمدی، «شب تاب شب نَتاب» نوشته زهرا شاهی با تصویرگری علی مفاخری، «قارینا قونی» نوشته زهرا موسوی با تصویرگری غزاله بیگدلو و «یک عکس دوتایی» نوشته هدا حدادی با تصویرگری حمیده خسرویان، پنج داستان کودکانه‌ای هستند که نامزد جایزه کتاب ماه و سال کانون شده‌اند.

همچنین «ماجراهای دو تا بچه چلمن در یک تابستان خیلی معمولی» نوشته سولماز خواجه‌وند از این انتشارات به عنوان یکی از دو نامزد دریافت جایزه فصل پاییز ۱۳۹۹ کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش داستان نوجوان معرفی شده است.

اعضای هیأت داوران فصل پاییز را عبدالمجید نجفی به عنوان داور بخش «داستان نوجوان»، سرور کتبی داور بخش «داستان کودک»، شکوه قاسم‌نیا داور بخش «شعر کودک»، بیوک ملکی داور بخش «شعر نوجوان» و فرهاد مینایی داور بخش «مروّج کتاب» تشکیل می‌دادند.