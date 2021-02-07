نامزدهای دریافت جایزه کتاب ماه و سال معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته‌های تخصصی شعر و داستان کودک و نوجوان ۱۴ عنوان کتاب را شامل دو عنوان کتاب شعر کودک، چهار عنوان شعر نوجوان، شش عنوان داستان کودک و دو عنوان داستان نوجوان را به عنوان نامزدهای فصل پاییز جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان تشخیص دادند.

از میان ۲۱۶ عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان تا پایان فصل پاییز، ۱۸۱ عنوان کتابِ شعر، داستان و نمایش‌نامه به مرحله پایانی جایزه‌ی کتاب این فصل راه پیدا کردند.

در مهر سال ۱۳۹۹، ۱۱۲ عنوان کتاب، در آبان ۸۴ و در آذر ۲۰ عنوان کتاب از ۲۹ ناشر مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس در بخش شعر کودک دو کتاب «خدای چین و ماچین» از سروده‌های لیلا خیامی با تصویرگری سعیده نصرتی‌فرد و کتاب «گوشه‌ای از کار خدا» سروده سعیده موسوی‌زاده با تصویرگری سیده‌زهرا نبئی هر دو از انتشارات به‌نشر و در بخش شعر نوجوان چهار کتاب از انتشارات گویا با عنوان‌های «پروانه‌ی پنهان» سروده مهدی مردانی، «درخت پیراهنش را به باد خواهد داد» سروده انسیه موسویان، «صدای پنجره می‌آید» سروده مهدی مرادی و «شانه‌ی دورترین مترسک جهان» سروده حسین تولائی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در این رویداد فرهنگی شناخته شد.

داوران این رویداد همچنین در بخش داستان کودک، کتاب «الینا در عروسی به صرف خارش» نوشته مژگان کلهر با تصویرگری سارا طبیب‌زاده از انتشارات افق و ۵ اثر انتشارات علمی فرهنگی (پرنده آبی) با عنوان‌های «بارلی بادکنک فروش و ژنرال‌های کوتوله» نوشته سیدنوید سیدعلی‌اکبر با تصویرگری نرجس محمدی، «حوض کوچک، قایق کوچک» نوشته احمدرضا احمدی با تصویرگری سمانه صلواتی، «شب تاب شب نَتاب» نوشته زهرا شاهی با تصویرگری علی مفاخری، «قارینا قونی» نوشته زهرا موسوی با تصویرگری غزاله بیگدلو و «یک عکس دوتایی» نوشته هدا حدادی با تصویرگری حمیده خسرویان را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی کردند.

همچنین در بخش داستان نوجوان نیز دو کتاب «ققنوس همین جاست» نوشته فاطمه سرمشقی از انتشارات پیدایش و «ماجراهای دوتا بچه چلمن در یک تابستان خیلی معمولی» نوشته سولماز خواجه‌وند از انتشارات علمی فرهنگی (پرنده آبی) به عنوان نامزدهای دریافت جایزه فصل پاییز ۱۳۹۹ کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شد.

اعضای هیأت داوران فصل پاییز را عبدالمجید نجفی به عنوان داور بخش «داستان نوجوان»، سرور کتبی داور بخش «داستان کودک»، شکوه قاسم‌نیا داور بخش «شعر کودک»، بیوک ملکی داور بخش «شعر نوجوان» و فرهاد مینایی داور بخش «مروّج کتاب» تشکیل می‌دهند.

کتاب‌های رسیده به دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال پس از بررسی از سوی کارشناسان اولیه در اختیار کارگروه‌های تخصصی با حضور شاعران و نویسندگان برجسته حوزه کودک و نوجوان قرار می‌گیرد و کتاب‌هایی که شایسته دریافت جایزه تشخیص داده شود به بخش داوری راه پیدا کرده و از سوی دو شاعر، دو نویسنده و یک مروّج کتاب در هر فصل داوری می‌شود.