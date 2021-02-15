نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با پنجم اسفند، امروز عصر تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.

کاظم غریب آبادی افزود: این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و به علت عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی، صورت گرفته است.

نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران با هدف توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد.

وی افزود: از این پس، همکاری‌های ایران و آژانس صرفاً بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم شود.