نباید به هواداران استقلال تهمت زد/ صاحبان اصلی نگران نتایج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال روزهایی بحرانی را سپری می‌کند و هواداران این تیم این روزها بیشترین حجم از انتقاد را نسبت به عملکرد کلی باشگاه دارند؛ و همه اینها در حالی است که مدیریت باشگاه نسبت به همه این اتفاقات سیاست سکوت را اتخاذ کرده است.

ایوب اصغرخانی پیشکسوت آبی پوشان، مشاور و مدیرفنی آکادمی این باشگاه در گفتگو با خبرنگار در خصوص این اتفاقات اظهار داشت: قصد من امید دادن واهی به هواداران نیست، اما واقعیت این است هنوز یک نیم فصل بکر و دست نخورده پیش روی همه تیم‌هاست و استقلال هم این فرصت را دارد تا با ترمیم نقاط ضعف خود در نقل و انتقالات، در نیم فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشد و شانس قهرمانی‌اش را افزایش دهد.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: باوجود همه مشکلات و کمبودهایی که بود، استقلال در نیم فصل اول خوب امتیاز جمع کرد. البته در هفته‌های آخر نیم فصل نیز امتیازاتی از دست رفت که قطعاً جبران آنها در نیم فصل دوم مهم و البته دشوار است.

وی افزود: امیدوارم قبل از هر چیز مشکلات اقتصادی باشگاه حل و فصل شده و یک زمین تمرین مناسب هم برای تیم در نظر گرفته شود و بعد از آن هم با جذب یکی دو بازیکن در نقل و انتقالات زمستانی، نقاط ضعفی که در تیم وجود دارد ترمیم شود.

اصغرخانی در خصوص واکنش‌های هواداران استقلال نسبت به نتایج این تیم در فضای مجازی، خیابان‌های اطراف باشگاه استقلال و محل تمرین آبی پوشان بیان داشت: این رفتارها ناشی از نگرانی هواداران است. هوادارانی که سرمایه اصلی باشگاه و البته صاحبان اصلی هستند. مدیر، بازیکن، مربی و دیگران می‌آیند و می‌روند و این هوادار است که با باشگاه خود و تاریخش می‌ماند. لذا باید به هوادار حق داد که نگران تیم و آینده‌اش باشد. اما در عین حال من به هوادار حق ناامیدی و یاس نمی‌دهم.

مدیر فنی آکادمی آبی پوشان گفت: هواداران بنا شرایط خاص حاکم بر کشور به دلیل شرایط کرونایی قادر به حضور در ورزشگاه‌ها نیستند و لذا تجمعات خیابانی را بهترین راه برای ابراز نگرانی‌های خود یافته‌اند. نباید به آنها تهمت زد یا با آنها برخورد بدی داشت. دل هواداران برای تیم می‌سوزد و به گمان خودشان بهترین راه را برای نشان دادن احساساتشان انتخاب کرده‌اند.

هافبک پیشین آبی پوشان گفت: باید قدر این هواداران را دانست؛ به خدا که آنها خیلی خوب هستند و همیشه در مواقع لزوم پشتیبان تیم بوده و هستند.

اصغرخانی در خصوص تعویق یک هفته‌ای در تاریخ شروع نیم فصل دوم بیان داشت: این اتفاق به سود استقلال است. تعویق در آغاز زمان نیم فصل دوم می‌تواند کمک کند تا آبی پوشان این بحران را پشت سر گذاشته و با آرامش بیشتری وارد نیم فصل دوم شوند.

وی در خصوص نقل و انتقالات زمستانی نیز بیان داشت: این موضوع کاملاً در اختیار کادر فنی است و اگر من موردی را بیان می‌کنم، تنها نقطه نظرات شخصی خودم است. از نظر من استقلال نباید خروجی داشته باشد و حداقل دو بازیکن در خط دفاع و میانی نیاز دارد و اگر یک مهاجم هم جذب شود که دیگر شرایط کاملاً ایده آل است.