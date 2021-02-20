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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۶

فرمانده عملیات «حشد شعبی» در نینوا:

نفوذ تروریست‌های تکفیری داعش به استان «نینوا» صحت ندارد

نفوذ تروریست‌های تکفیری داعش به استان «نینوا» صحت ندارد

فرمانده عملیات «حشد شعبی» عراق در نینوا اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر نفوذ تروریستهای تکفیری داعش به مناطقی از این استان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «خضیر المطروحی» فرمانده عملیات «حشد شعبی» عراق در نینوا به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر نفوذ تروریست‌های تکفیری داعش به مناطقی از این استان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تروریست‌های تکفیری داعش طی ماه‌های اخیر هیچ نفوذی به استان نینوا نداشته اند. تمامی روزنه‌های نفوذ تکفیریها به این استان از ماه‌ها پیش مسدود شده است.

المطروحی در ادامه یادآور شد: طی ماه‌های اخیر تکفیریها تحرکاتی را در استان نینوا انجام دادند که خیلی سریع با تمامی آنها مقابله شد. بنابراین، رصد دقیق تحرکات تکفیریها تاکنون مانع از نفوذ آنها به نینوا شده است.

گفتنی است، پیشتر برخی رسانه‌ها مدعی نفوذ تروریست‌های تکفیری به استان نینوا شدند. این درحالی است که نیروهای حشد شعبی تاکنون تمامی عملیات‌ تکفیریها در استان مذکور را با ناکامی مواجه کرده اند.

کد مطلب 5151390

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