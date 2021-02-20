«حشد شعبی» ۲ سرکرده داعش را در شمال «بغداد» به هلاکت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نیروهای «حشد شعبی» امروز شنبه با تروریست‌های تکفیری داعش در منطقه «الطارمیه» واقع در محور شمالی «بغداد» به شدت درگیر شدند. این درگیریِ شدید و خونین چند ساعت به طول انجامید.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی در جریان درگیری مذکور تلاش کردند تا ضربات مهلکی را بر پیکره تکفیریها وارد آورند. منابع امنیتی در حشد شعبی اعلام کردند که در این درگیری‌ها، نیروهای مقاومت توانستند «والی طارمیه» و نیز «مفتی شرعی» داعش را به هلاکت برسانند.

برخی منابع نیز اعلام کردند که در جریان درگیری‌های مذکور ۲ تَن از نیروهای حشد شعبی به شهادت رسیده و ۳ تَن دیگر هم به شدت زخمی شدند. با این حال، تکفیریها در محور شمالی بغداد متحمل خسارت‌های فراوانی شدند.

پیش از این، «خضیر المطروحی» فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در نینوا به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر نفوذ تروریست‌های تکفیری داعش به مناطقی از این استان واکنش نشان داد. وی در این خصوص گفت: تروریست‌های تکفیری داعش طی ماه‌های اخیر هیچ نفوذی به استان نینوا نداشته اند. تمامی روزنه‌های نفوذ تکفیریها به این استان از ماه‌ها پیش مسدود شده است.

المطروحی در ادامه یادآور شد: طی ماه‌های اخیر تکفیریها تحرکاتی را در استان نینوا انجام دادند که خیلی سریع با تمامی آنها مقابله شد. بنابراین، رصد دقیق تحرکات تکفیریها تاکنون مانع از نفوذ آنها به نینوا شده است.