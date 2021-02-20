موج چهارم کرونا در اصفهان آغاز شد / کودکان در معرض ابتلاء

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کلیدری صبح شنبه در نشست خبری که در خصوص آخرین وضعیت استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا برگزار شد با بیان اینکه تاکنون ۷۵ هزار نفر بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شده‌اند، اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و ۳۰۰ نفر کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ۷۰ هزار بیمار بالای ۱۸ سال بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون هشت هزار و ۷۰۰ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی جان خود را از دست داده‌اند، ابراز داشت: از این تعداد تاکنون تست حدود چهار هزار نفر مثبت کرونا بوده است.

مرگ ۱۲ مادر باردار بر اثر کرونا در اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۱۲ مادر همراه با ۹ نوزاد مبتلا به کرونا از ابتدای شیوع این بیماری جان خود را از دست داده‌اند، ادامه داد: سن این نوزادان کمتر از ۲۰ هفته بوده است و سه نوزاد نیز از مرگ نجات یافته‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۹۴ نفر از فوتی‌های کرونا در اصفهان نیز زیر ۱۸ سال بوده‌اند، افزود: سعی داشته‌ایم مرگ و میر در این گروه سنی را به حداقل برسانیم.

کلیدری با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۴۲۰ هزار تست کرونا در استان اصفهان انجام شده است، اضافه کرد: از این تعداد تست ۱۵۱ هزار نفر مثبت کرونا بوده است.

وی با بیان اینکه نگران تشدید ابتلاء به کرونا در استان اصفهان هستیم، ابراز داشت: در این زمینه باید توجه داشت که سرعت پیشرفت بیماری در فاز جدید بیشتر است و در کمتر از حدود چهار روز همه علائم نشان داده می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه اخیراً هشدارهایی در خصوص ابتلای بیشتر افراد با سنین کم به کرونا به وزارت بهداشت ارائه شده است، ابراز داشت: در خوزستان دختربچه‌ای سالم از علائم ابتدایی طی سه روز به مرحله شدید و مرگ رسیده است.

کلیدری در خصوص موتاسیون جدید ابراز داشت: برای این امر نیاز به این داریم که از لحاظ ژنتیکی ویروس را تحت آزمایش قرار دهیم که این کار همزمان بر و هم گران قیمت است.

هزینه هر تست کرونای انگلیسی ۸ میلیون تومان است

وی با بیان اینکه هزینه هر تست کرونای انگلیسی هشت میلیون تومان است، ابراز داشت: سیاست این نیست که از همه بیماران کرونا تست کرونای انگلیسی دریافت کنند اما چنانچه در منطقه‌ای چند مورد مشاهد شد هر ابتلای جدیدی را به عنوان این بیماری در نظر بگیرند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ظرفیت کافی برای تست کرونا در استان اصفهان موجود است، گفت: در این زمینه اعلام کرده‌ایم چنانچه بیمار بدحالی داشته باشیم به عنوان کرونای انگلیسی معرفی تا بررسی‌های لازم انجام شود.

کرونای انگلیسی در اصفهان

وی گفت: باید توجه داشت که تاکنون مورد قطعی نداشته‌ایم اما از آنجایی که در خوزستان مورد قطعی مشاهده شده و مراودات این دو استان زیاد است و ممکن است در استان نیز این بیماری را داشته باشیم.

کلیدری گفت: هر فرد مبتلای به کرونای انگلیسی می‌تواند در عرض کمتر از چند روز چندین بیمار را مبتلا کند که علائم آن شدیدتر از کرونا است.

وی با بیان اینکه چه ویروس کرونای انگلیسی شناسایی شود، چه شناسایی نشود در تناوب تکثیر ویروس تولید خواهد شد، اضافه کرد: ویروس‌های جدید ممکن است ضعیف‌تر و یا قوی‌تر باشد و در زمینه ویروس کرونا در بسیاری از موارد حلقه تکثیر ویروس منجر به افزایش قدرت ویروس شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه واکسیناسیون کرونا در فاز اول در استان اصفهان اجرایی شده است، ابراز داشت: ۸۰ درصد از گروه هدف در فاز اول واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم واکسیناسیون کرونا در دستور کار است، ابراز داشت: در هفته جاری حدود چهار هزار واکسن تحویل استان می‌شود و در نظر داریم تا پایان امسال واکسیناسیون کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی انجام شود.

واکسیناسیون افراد عادی از فروردین آغاز می‌شود

کلیدری ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که واکسیناسیون افراد عادی از فروردین ماه آغاز شود.

کلیدری با بیان اینکه دی ماه سال آینده به ایمنی نسبی کرونا می رسیم، ابراز داشت: می‌توان در این بازه زمانی اکثر جمعیت کشور را واکسینه کرد.

وی ادامه داد: قرار است واکسن تولید شده در چین واروپا و همچنین واکسن تولید ایرانی برای واکسینه کردن ایرانیان مورد استفاده قرار گیرد.

افزایش بیمارستان‌های ریفرال کرونا در اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه با توجه بع روند صعودی بیماری کرونا در استان اصفهان درگیری بیمارستان‌ها با بستری بیماران مبتلا به کرونا افزایش می‌یابد، ادامه داد: همچنین در شهرستان‌های دیگر نیز بیمارستان ریفرال تعیین شده است برای مثال شهید اشرفی در خمینی‌شهر به این امر اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه در دیگر شهرستان‌های دو بیمارستانی یکی از بیمارستان‌ها ریفرال می‌شود و دیگر بیمارستان نیز در صورت نیاز وارد مدار می‌شود، ادامه داد: در شهر اصفهان نیز هنوز تصمیم گیری قطعی صورت نگرفته و تا پایان هفته ترتیب در چرخه قرار گرفتن بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی تصمیم گیری می‌شود.

کلیدری گفت: اگر تعداد بیماران بستری از دو هزار بیمار بالاتر باشد مجبور می‌شویم بیمارستان الزهرا را نیز وارد مدار کنیم.

پلمب ۱۰ مدرسه در اصفهان

وی با بیان اینکه بازگشایی‌ها و عادی انگاری شرایط کرونا با برگزاری اردو توسط مدارس و برگزاری امتحانات به صورت مجازی روبه رو شدیم، ادامه داد: در این زمینه در یک روز ۱۰ مدرسه در اصفهان پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه عموم مردم جامعه مطالبه برداشتن محدودیت‌ها را دارند، افزود: در این زمینه باید اطلاع رسانی جدی انجام شود و مردم برای رعایت پروتکل‌ها آگاهی یابند و چنانچه شرایط به سمت قرمز پیش رود محدودیت‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

موج جدید ابتلاء به کرونا در اصفهان جدی است

وی با بیان اینکه موج جدید ابتلاء به کرونا در اصفهان جدی است، ابراز داشت: همه مشاغل و صنوف مسئول رعایت دستورالعمل‌ها هستند.

کلیدری در خصوص علائم ناشی از واکسیناسیون کرونا در اصفهان ابراز داشت: در این زمینه بدن درد و علائم سرماخوردگی خفیف از علائم استفاده از این واکسیناسیون بوده است که امری عادی است.

وی با بیان اینکه در فضای تاریک کرونا همه اقدامات مبتنی بر مستندات علمی است، اضافه کرد: باید توجه داشت که واکسن اسپوتنیک وی بهترین واکسن در برابر کرونا است و ۹۲ درصد پیشگیری کننده است و واکسن چینی درصد ایمنی کمتری دارد.

برآورد ما در پیش رو داشتن شرایط سخت در نیمه دوم اسفند ماه است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص شهدای مدافع سلامت مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ابراز داشت: در این زمینه تاکنون ۱۲ شهید مدافع سلامت داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه کادر درمان همواره نسبت به عادی انگاری‌ها در اصفهان گلایه دارند، گفت: برآورد ما این است که احتمالاً از نیمه دوم اسفند شرایط سختی را تجربه می‌کنیم و باید محدودیت‌ها را اعمال کنیم.

فعلاً زنان باردار و کودکان را واکسینه نمی‌کنیم

کلیدری با بیان اینکه فاصله گذاری اجتماعی و ماسک هم نمی‌تواند به جلوگیری از ابتلاء به کرونا کمک کند، ادامه داد: در این زمینه شهروندان باید آگاه باشند و از هر گونه رفتار پر خطر خودداری کنند.

وی با بیان اینکه فعلاً اطفال و زنان باردار را نمی‌توان واکسیناسیون کرد، اضافه کرد: در حال ارزیابی و آزمون و خطا هستند تا بتوان این دوگروه را در چرخه واکسیناسیون قرار داد.