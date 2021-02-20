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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

مدیر مرکز حافظ شناسی خبر داد؛

نخستین جشنواره داستان نویسی حافظ در شیراز برگزار می شود

نخستین جشنواره داستان نویسی حافظ در شیراز برگزار می شود

شیراز - مدیر مرکز حافظ ‌شناسی گفت: جشنواره‌ داستانی‌نویسی با موضوع حافظ به مناسبت بیست و پنجمین سال فعالیت علمی و فرهنگی این مرکز، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاووس حسن‌لی با بیان اینکه این جشنواره داستانی، با همکاری «کرسی پژوهشی حافظ»، برگزار خواهد شد، هدف از این برنامه فرهنگی ادبی را آشنایی و پیوند بیش‌تر نسل امروز با شعر و اندیشه‌ی حافظ و فرهنگ اصیل و پرمایه‌ی کهن ایران معرفی کرد و توضیح داد: کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی، برای هم‌سخنی نسل امروز با شعر حافظ، برنامه‌های متنوعی دارد و جشنواره‌ی داستان‌نویسی با موضوع حافظ یکی از همین برنامه‌هاست.

مدیر کرسی پژوهشی حافظ در ادامه به پیوند جهان امروز و تاریخ کهن این مرز و بوم پرداخت و گفت: مردم ما بخشی از سرفرازی امروز خود را از بزرگانِ سربلند گذشته و نیاکان افتخار انگیز خود وام گرفته‌اند؛ تاریخ گذشته‌ی ما کتابی‌ست پر برگ‌و بار که البته صفحات تاریک هم دارد و ما هرگز نباید دچار خودفریبی بشویم و گمان کنیم همه‌ی برگ‌های این کتاب یکسره روشن و متعالی است؛ اما این کتاب پربرگ و بار آن‌قدر صفحه‌های زرین و روشن دارد، که رشک بسیاری از ملت‌های دیگر را برمی‌انگیزد.

مدیر مرکز حافظ‌شناسی ادامه داد: مسلماً جهان گذشتگان جهانی دیگرگونه بوده است و ما امروز در جهانی دیگر و با شرایطی دیگر زندگی می‌کنیم؛ اما این واقعیت روشن نمی‌تواند و نباید موجب گسستن ما از ریشه‌های استوارمان باشد متأسفانه در دویست‌سال گذشته بسیاری بوده‌اند که گمان کرده‌اند، برای زیستن شایسته در جهان امروز باید از همه‌ی گذشته‌ی خود برید، گسست و از آن دست کشید البته کسانی هم بوده‌اند و هستند که هنوز در گذشته زندگی می‌کنند و فهم درستی از جهان معاصر ندارند.

حسن‌لی با بیان اینکه: امروز ما ناگزیریم با درک درست جهان معاصر، بدون آن‌که گرفتار واپس‌گرایی بشویم، از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و ادبی خود بهره‌مند باشیم؛ تأکید کرد: شاعر بزرگ «حافظ شیرازی» یکی از همین گنجینه‌های ارزشمند است که بسیاری از اندیشمندان جهان معاصر را به ستایش واداشته است.

دبیر جشنواره‌ی داستانی حافظ تأکید کرد: ادبیات داستانی می‌تواند یکی از راه‌های پیوند نسل امروز با شعر و اندیشه‌ی حافظ باشد، از همین‌رو در آستانه‌ی بیست و پنجمین سال فعالیت مرکز حافظ‌شناسی؛ تصمیم گرفتیم نخستین جشنواره‌ی داستان‌نویسی را با موضوع حافظ برگزار کنیم.

وی ضمن اعلام فراخوان جشنواره‌ی داستانی حافظ از امروز، گفت: علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره، می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ به‌نشانی story.hafez@gmail.com ارسال نمایند.

حسن‌لی در خصوص مقررات و شرایط شرکت در این جشنواره گفت: داستان‌ها باید در پیوند با شعر، اندیشه، زندگی یا زمانه حافظ باشد و نویسنده در انتخاب موضوع، سبک داستان و زمان رویدادها (معاصر یا گذشته) محدودیتی ندارد البته داستان‌های ارسالی به‌زبان فارسی و حداکثر ۴۰۰۰ کلمه باشد و هر داوطلب امکان ارسال یک یا دو اثر را خواهد داشت و داستان‌های ارسالی نباید پیش از این در جایی منتشر شده باشد.

او با یادآوری اینکه آثار برگزیده از سوی مرکز حافظ‌شناسی در مجموعه‌ای چاپ و منتشر می‌شود، گفت: نویسنده با ارسال اثر داستانی خود و نیز تکمیل فرم ثبت‌نام، حق انتشار اثر را (در صورت انتخاب از سوی داوران) به مرکز حافظ‌شناسی واگذار می‌کند.

کد مطلب 5151530

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