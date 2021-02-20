عملیات مأرب و معادلاتی که تغییر خواهد یافت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فاطمه صالحی: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنان به پیشروی های برق آسای خود در محورهای مختلف عملیات مأرب ادامه می دهند به طوری که خبر رسیده است، طی ساعات گذشته، این نیروها موفق شده اند پس از درگیری شدید با نیروهای دولت خودخوانده یمن منطقه «الطلعه الحمراء» در غرب مأرب را تحت کنترل خود درآورند.

عملیات مأرب از چند جهت قابل توجه و حائز اهمیت است؛ نخست آنکه نیروهای دولت نجات ملی و ارتش و کمیته های مردمی یمن بر اساس برنامه ریزی های دقیق و حساب شده عملیات آزاد سازی شهر مأرب را آغاز کرده اند و در حال حاضر در بالاترین سطح از آمادگی نظامی برای بازپس گیری این شهر هستند.

این نیروها دیگر به چند عملیات تعقیب و گریز میدانی، بسنده نخواهند کرد و تنها با مستقر شدن در مرزهای مشترک با عربستان سعودی رضایت می دهند؛ کما اینکه نیروهای یمنی در ادامه پیشروهای خود به سمت گذرگاه الودیعه واقع در مرزهای مشترک میان یمن و عربستان حرکت کرده اند. نکته بعدی آنکه عملیات مأرب صرف نظر از تحولات میدانی و نظامی آن، به مثابه یک برگ برنده بزرگ در دست دولت نجات ملی خواهد بود که می تواند در روند سیاسی و یا مذاکرات آتی با طرف مقابل از آن استفاده کند.

متجاوزان که با دیدن پیشروی های مقاومت یمن و حرکت آنها به سمت مرکز مأرب، دستپاچه از کشورهای غربی خواسته اند نبرد در این محور را متوقف کنند، بعد از پیروزی کامل نیروهای صنعاء چاره ای جز امتیاز دهی به آنها نخواهند داشت؛ امتیازاتی که می توان امیدوار بود در نهایت به کاهش درگیری ها در یمن و توقف جنگ در این کشور ختم شود. اگر متجاوزان به راستی به دنبال توقف جنگ و درگیری هستند باید در سراسر یمن این خواسته را محقق کنند نه آنکه در میادینی که شکست خود را قطعی می بینند دست به کار شوند.

عملیات مأرب صرف نظر از تحولات میدانی و نظامی آن، به مثابه یک برگ برنده بزرگ در دست دولت نجات ملی خواهد بود که می تواند در روند سیاسی و یا مذاکرات آتی با طرف مقابل از آن استفاده کند. متجاوزان بعد از پیروزی کامل نیروهای صنعاء در نبرد مأرب چاره ای جز امتیاز دهی به آنها نخواهند داشت

مسأله بعدی این است که متجاوزان با تحویل دادن شهر مأرب به نیروهای صنعاء که سرشار از منابع نفتی و گازی است، یکی از مهم ترین ابزارهای فشار خود بر ملت یمن یعنی توقیف کشتی های حامل مواد سوختی و تشدید اوضاع وخیم بهداشتی و خدماتی در مناطق تحت کنترل جنبش انصارالله را از دست می دهند.

بسیاری از سرکردگان گروه های مزدور وابسته به عربستان و امارات در این شهر، با فروش محموله های نفتی و گازی از آغاز تجاوز به یمن تاکنون، ثروت هنگفتی به جیب زده اند. هم چنین متجاوزان از شهر مأرب به عنوان دروازه ای برای ورود به صنعاء یاد می کردند؛ معادله ای که امروز به فضل دستاوردهای میدانی نیروهای یمنی، تغییر کرده است.

متجاوزان با وجود آنکه برای متوقف کردن حرکت نیروهای صنعاء به سمت مأرب دست به دامن القاعده و داعش شده اند، اما بازهم نتوانسته اند عملا در میدان دستاوردی محقق کنند زیرا نیروهای یمنی این عناصر تروریست را در جبهه العلم تحت محاصره خود درآورده اند.

بازپس گیری مأرب فی نفسه باعث می شود که بخش های باقی مانده از استان تعز تا الحدیده نیز از دست اشغالگران آزاد شود و راه برای رسیدن به استان های جنوبی در برابر نیروهای مقاومت، هموار گردد. بنابراین به جرأت می توان گفت که پیروزی نیروهای صنعاء در عملیات مأرب معادلات سیاسی و نظامی در یمن را به نفع محور مقاومت تغییر خواهد داد.