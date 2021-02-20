کمک ۲۰میلیونی به مددجویان آسیب دیده از زلزله برای تعمیر محل سکونت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در پی وقوع زلزله در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان‌های دنا و سی‌سخت بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله، سرکشی به منازل این مناطق آغاز شد. ما در این مناطق ۱۵۰۰ خانوار از مددجویان سازمان بهزیستی را داریم که خوشبختانه در این حادثه فوتی نداشتیم و با سرکشی‌ها، برآورد حاصل از آسیب‌ها در حال احصاء است.

وی ادامه داد: در همین زمان مصدومان ساماندهی شدند و برای جبران خسارت‌های وارده به منازل مسکونی این تعداد خانوار (۱۵۰۰ خانوار) علاوه بر کمک دولت، سازمان بهزیستی نیز برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی مبلغ ۲۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض برای تعمیرات و نوسازی منازل آسیب‌دیده پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه تا دیروز از منازل ۲۰۰ خانوار بازدید شده بود، بیان کرد: تا پایان وقت امروز، کارت بانکی ۱۵۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی در این مناطق به مبلغ بین ۵۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه معیشتی برای جبران شرایط ناشی از زلزله شارژ می‌شود.

قبادی‌دانا در پایان ابراز امیدواری کرد که با کمک مردم نوع‌دوست، مشکلات مردم این مناطق هر چه زودتر رفع شود.