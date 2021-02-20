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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۱۳

رئیس پلیس امنیت اقتصادی اردبیل:

۲۱ هزار ورق پارکت خارجی قاچاق در اردبیل کشف شد

۲۱ هزار ورق پارکت خارجی قاچاق در اردبیل کشف شد

اردبیل - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل گفت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی در حوزه مصالح ساختمانی یک انبار دپوی پارکت خارجی قاچاق در شهرستان اردبیل شناسایی ۲۱ هزار ورق پارکت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفری از شناسایی و کشف انبار نگهداری ورق‌های پارکت خارجی قاچاق در شهرستان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدات داخلی در حوزه مصالح ساختمانی بویژه پارکت و به منظور مقابله با سودجویان با رصد اطلاعاتی و هوشیاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، یک انبار دپوی پارکت خارجی قاچاق در شهرستان اردبیل شناسایی شد.

وی با بیان اینکه از این انبار بیش از ۲۱ هزار ورق پارکت خارجی قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: در بررسی کارشناسان ارزش اموال کشف شده بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل ادامه داد: پس از دستگیری متهم پرونده و پلمب انبار پرونده تخلف و قاچاق تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد.

جعفری از مردم خواست برای مبارزه با قاچاق و برهم زنندگان نظم بازار و نیز مخلان عرصه تولید داخلی با پلیس همکاری کنند و گزارشات خود را از طریق شماره ۱۱۰ به این مرکز اعلام کنند.

کد مطلب 5151907

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