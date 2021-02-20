محدودیت تردد در مرزها خواهیم داشت/ سفرهای نوروزی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه امروز ستاد ملی مقابه با کرونا که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا و حضور یک‌ساله نامیمون این ویروس در کشور، گفت: متأسفانه اوضاع در جنوب خوزستان خوب نیست و ویروس کرونا انگلیسی است و سرایت به‌صورت وسیع انجام می‌شود، مشکلات جدی را ایجاد کرده است و شهرهای آن منطقه آلوده‌شده‌اند و ما شاهد خیزش جدید کرونا آن‌هم از نوع انگلیسی با منشأ خوزستان در کشور هستیم.

وی با اشاره به گزارش‌های استاندار خوزستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های داده شده، منشأ این ویروس تردد مرزی از سمت عراق است. در این روزها میزان ابتلا به کرونا در کشور عراق شدت گرفته و میزان مرگ‌ومیرها افزایش‌یافته است.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه با نزدیک شدن به ایام البیض ماه رجب، این موضوع نگران‌کننده است، در خصوص اقداماتی که در دستور کار قرارگرفته عنوان کرد: باید در ترددهای مرزی بیشتر دقت کنیم. از طرفی به‌صورت موقت در مرز محدودیت تردد خواهیم داشت. افراد باید حتماً با آزمایش در این‌طرف مرز اجازه ورود پیدا کنند.

وی متذکر شد: با توجه به اینکه گفته می‌شود در آن‌سوی مرز بعضاً برگه‌های آزمایش خریدوفروش می‌شود پیشنهاد داده شد تا از نیروهای ایرانی به آن‌سوی مرز اعزام کنیم که آزمایش‌های لازمه را برای تردد افراد انجام دهند.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا درباره واکسن و نحوه توزیع آن اظهار کرد: در این جلسه علاوه بر واردات واکسن از چین بر میزان مؤثر بودن واکسن‌ها نیز بحث شد. همچنین بر نحوه تست‌هایی که در حال انجام است گفتگو کردیم مبنی بر اینکه آیا تست‌ها مؤثر هستند و نیازی برای بازتعریف وجود دارد و یا خیر؟ وزارت بهداشت از این تست‌ها دفاع و بر کافی بودن آن‌ها تأکید کرد.

نایب رئیس اول مجلس افزود: تولید واکسن‌های متناسب با ویروس‌های جهش‌یافته از دیگر مباحثی بود که در خصوص آن صحبت شد که این هم در حال تمهید مقدمات است.

وی در خاتمه به نحوه انجام سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: قرارگاه گزارشی در مورد نحوه سفر در ایام نوروز داد. البته در جلسات قبل تصویب شده بود و با تمهیداتی که وزارت بهداشت و وزارت گردشگری انجام می‌دهد، سفرها به‌صورت کنترل‌شده انجام خواهد شد.