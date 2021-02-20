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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۱۷

نماینده سپیدان و بیضا در مجلس:

تکمیل آزاد راه شیراز به اصفهان مطالبه مردم است

تکمیل آزاد راه شیراز به اصفهان مطالبه مردم است

شیراز - نماینده شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، یکی از مطالبات مردم را تسریع در تکمیل آزاد راه شیراز به اصفهان، به ویژه قطعه هفت این پروژه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیزاده در جلسه بررسی موانع تکمیل آزاد راه شیراز اصفهان، گفت: مردم شهرستان بیضا روزانه شاهد وقوع تصادف به دلیل فقدان استانداردهای لازم در محور قدیمی ارتباطی شهرستان هستند.

وی با تاکید بر اینکه صبر مردم شهرستان بیضا به پایان رسیده است، خواستار تسریع در باز شدن مسیر اصلی ارتباطی که به دلیل اجرای قطعه هفت آزاد راه شیراز اصفهان مسدود شده است، هستند.

صادقی معاون پارلمانی وزارت دفاع نیز در این جلسه گفت: وزارت دفاع از تمام امکانات و تجهیزات خود برای تسریع در ساخت و تکمیل این آزادراه استفاده خواهد کرد و آمادگی خود را برای انجام هرنوع همکاری لازم اعلام می‌کند.

نظری مدیر عامل شرکت راه سازی عمران ایران وابسته به وزارت دفاع نیز در خصوص طولانی شدن عملیات اجرایی این پروژه، گفت: مشکلات مالی و اعتباری از یک طرف وجود معارضین دولتی و مردمی از طرف دیگر باعث طولانی شدن عملیات ساخت و تکمیل این آزادراه شده است.

نظری لزوم همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی برای رفع مشکلات مردم شهرستان بیضا و تسریع در این پروژه را یادآور شد و گفت: ساخت و تکمیل قطعه هفت آزادراه شیراز اصفهان در اولویت قرار دارد و تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد.

رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز به بیان راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای عملیات اجرایی این پروژه پرداخت.

کد مطلب 5151925

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
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      فدرالیسم اقتصادی در تکمیل پروژه های نیمه تمام استان ها راه گشاست، طرح های عمرانی و زیرساختی استان ها نباید وابسته به دولت مرکزی و بودجه کل کشور باشند، هر استان از محل اخذ مالیات از مردم همان استان پروژه های عمرانی و زیرساختی را اجرایی کنند، مطالبات مردم را با اخذ مالیات بیشتر از آنان تامین کنیم

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