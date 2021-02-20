به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت جلال الدین رحمت، رئیس جمعیت اهل بیت اندونزی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام احمد مروی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه درگذشت اندیشمند فرزانه پروفسور جلال الدین رحمت‌، رئیس جمعیت اهل بیت اندونزی، نماینده سابق پارلمان و مؤسس مجتمع آموزشی شهید مطهری (ره) اندونزی را به علمای اعلام، مردم مسلمان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) تسلیت عرض می‌کنم.

مرحوم جلال الدین رحمت از پیشتازان مکتب اهل بیت پیامبر (علیهم صلوات الله) در جنوب شرق آسیا بود و با اخلاص تمام قلم شیوا و بیان سحرآمیزش در ترویج و نشر فرهنگ و معارف اصیل اسلام و افکار و اندیشه‌های امام خمینی (رضوان‌الله علیه) و دیدگاه‌های متعالی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در کشورهای مختلف جهان نقشی بی‌بدیل داشت.

در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علی‌بن موسی‌الرضا (علیه آلاف التحیّة والثناء)، رضوان الهی و همجواری با اولیاءالله را برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم به‌ویژه فرزند فاضل ایشان آقای دکتر مفتاح رحمت از خداوند منان خواهانم.