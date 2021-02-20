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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۴۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد؛

نجات جان ۲ فرد گرفتار شده در رودخانه سیمره دره شهر

نجات جان ۲ فرد گرفتار شده در رودخانه سیمره دره شهر

ایلام-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: با تلاش نجاتگران هلال احمر و نیروهای مردمی، ۲ فرد گرفتار شده در رودخانه سیمره واقع در شهرستان دره شهر نجات یافتند.

علی اصغر علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز شنبه در پی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (شماره ١١٢) مبنی بر گرفتار شدن ۲ مرد در روستای چم نمشت رودخانه سیمره بلافاصله تیم امداد و نجات شهرستان دره‌شهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه نجاتگران هلال احمر با کمک نیروهای مردمی و با استفاده از تجهیزات نجات در سیلاب با تلاش و جدیت خوشبختانه موفق شدند به افراد گرفتار شده دسترسی پیدا کنند و آنها را به محل امن انتقال دهند.

وی افزود: ندای امداد ۱۱۲ هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان است و نیروهای جمعیت هلال احمر استان ایلام در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به هموطنان هستند.

کد مطلب 5151967

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