نجات جان ۲ فرد گرفتار شده در رودخانه سیمره دره شهر

علی اصغر علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز شنبه در پی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (شماره ١١٢) مبنی بر گرفتار شدن ۲ مرد در روستای چم نمشت رودخانه سیمره بلافاصله تیم امداد و نجات شهرستان دره‌شهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه نجاتگران هلال احمر با کمک نیروهای مردمی و با استفاده از تجهیزات نجات در سیلاب با تلاش و جدیت خوشبختانه موفق شدند به افراد گرفتار شده دسترسی پیدا کنند و آنها را به محل امن انتقال دهند.

وی افزود: ندای امداد ۱۱۲ هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان است و نیروهای جمعیت هلال احمر استان ایلام در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به هموطنان هستند.