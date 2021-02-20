به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در برنامه نگاه یک اظهار داشت: یکی از شعارهای انتخاباتی بایدن بازگشت به برجام بود. برجام دستاورد دموکرات‌ها بود و طبیعی بود که انگیزه بازگشت به برجام در آنها وجود داشته باشد. سیاست فشار حداکثری ترامپ هم ناکام مانده بود و باید این سیاست عوض می‌شد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی همواره از مخالفین برجام بوده است و در منطقه کشورهای دیگری هم بودند که مخالف برجام بودند.

وی با اشاره به سخنان شب گذشته جو بایدن گفت: به صراحت اعلام نکرد که به برجام بر می‌گردد اما اعلام آمادگی کرد که به گفت‌وگوها برگردد. به نظر می‌رسد آنها هنوز نتوانسته‌اند به تنش‌های داخلی شأن فائق آیند و به یک سیاست واحد در خصوص بازگشت به برجام برگردند.

معاون وزیر امور خارجه در خصوص سیاست‌های ایران در حوزه کاهش تعهدات برجامی گفت: هیچ کسی حسن نیت ایران را در خصوص برجام نمی‌تواند زیر سوال ببرد. ما با حسن نیت مذاکره کردیم البته حسن نیت به معنی سادگی نیست اما با نیت رسیدن به توافق مذاکره کردیم و با رسیدن به توافق به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده و به آن عمل کردیم و حتی به خروج آمریکا از برجام تا یک سال در برجام باقی مانده‌ایم و به تعهدات خود عمل کردیم و ۱۵ گزارش آژانس پایبندی ایران به تعهدات را ثابت می‌کند.

عراقچی با اشاره به خروج ترامپ از برجام گفت: اروپایی‌ها بعد از خروج ترامپ از برجام به ما اعلام کردند که ما در برجام بمانیم و آنها راه حل‌های عملی را برای رسیدن ایران به منافع ایجاد می‌کنند و یک سالی که ما منتظر ماندیم در واقع فرصتی به اروپایی‌ها و فرصتی به دموکراسی بود، اما اروپایی‌ها نسبت به آن ۱۱ قولی که به ما داده بودند و تعهداتی که داشتند ناتوان بودند البته این باور وجود دارد که اصلاً آنها اراده‌ای برای انجام این تعهداتشان نداشتند.

اقدامات ما در واقع اقدامی در برابر رفتار آمریکا و اروپایی‌ها بود

وی ادامه داد: بعد از گذر یک سال اروپایی‌ها هیچ گونه اقدامی برای اجرای تعهداتشان نکردند و به همین دلیل راهی برای ما باقی نمانده بود و ما شروع کردیم بر اساس حق مان در برجام کاهش تعهدات خود را پیش گرفتیم. کاهش تعهدات از سوی ایران در واقع اسنپ بک ایران است و در واقع ایران اولین طرفی بود که از اسنپ بک استفاده کرد. ما گام به گام تعهدات خود را کاهش دادیم تا به نقطه‌ای رسیدیم که عملاً تمامی محدودیت‌های برجام را کنار گذاشتیم به جز نظارت و بازرسی‌ها.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادامه داد: ما از حق خودمان در برجام استفاده کردیم و اقدامات ما در واقع اقدامی در برابر رفتار آمریکا و اروپایی‌ها بود. به محض اینکه آنها به تعهدات خودشان بر گردند ما هم به تعهدات خود باز خواهیم گشت.

وی در خصوص اظهارات بورل گفت: آقای بورل اعلام کرده آمادگی دارد از اعضای فعلی برجام یعنی ۱+۴ و ایران برای یک جلسه غیررسمی و از آمریکا به عنوان مهمان برای تدوین نقشه راه آینده دعوت کند. چون با موضع ایران کاملاً آشناست. ما در حال بررسی این پیشنهاد بورل هستیم و با بقیه دوستان و شرکای خود مثل چین و روسیه در حال مشورت هستیم ولی علی الاصول تصور می‌کنیم بازگشت آمریکا به برجام و اجرای تعهداتش و لغو تحریم‌ها به مذاکره‌ای نیاز ندارد. به صورت اصولی نیاز به گفت‌وگو نداریم. ممکن است برخی گفت‌وگوهای فنی و ترتیبات عملیاتی نیاز باشد و تشکیلات بورل می‌توانند ترتیبات آن را بدهند. به صورت اصولی احتیاجی به گفت‌وگو نیست. ما در حال بررسی پیشنهاد بورل هستیم و بعد از بررسی اعلام خواهیم کرد.

معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: اروپایی‌ها مدعی بودند ما تحریم‌های اتحادیه اروپا و اروپایی را برداشتیم و در عمل هم برداشته بودند ولی ایران نمی‌توانست از امتیازات آن استفاده کند آن هم به خاطر غلبه سیستم آمریکا.

عراقچی با تاکید بر اینکه شرکت‌های اروپایی با تحریم‌های اروپا مواجه نبودند ولی از جریمه آمریکا نگران بودند. بارها به اروپایی‌ها گفته‌ام باید به فکر نقض حاکمیت خود توسط آمریکا کنید، گفت: سیستم مالی آمریکا غلبه‌ای بر سیستم‌های مالی اروپا و سیستم بین‌المللی دارد. این ادعای اروپا پذیرفتنی نیست. ما اسنپ بک را تا الان دو بار فعال کردیم یک بار علیه آمریکا و یک بار علیه اروپا فعال کردیم و این دومی هنوز از نظر ما معتبر و در جریان قرار دارد.

وی درباره واکنش اروپایی‌ها به اقدامات جبرانی ایران و اینکه می‌گویند ایران دیپلماسی را به خطر انداخته است گفت: اروپایی‌ها اصلاً در جایگاهی نیستند که از این ادعاها داشته باشند و علیرغم بیانیه‌ها و حرف‌ها در رسانه‌ها وقتی در جلسات خصوصی با آنها صحبت می‌کنیم زبانشان بسته است.

عراقچی تصریح کرد: ایران یک سال به آنها فرصت داد آنها نتوانستند نبودن آمریکا در برجام را جبران کنند و بعد از آن فرصت‌های مکرر دادیم اما عملی از آنها ندیدیم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه بابیان اینکه اروپایی‌ها در موضعی نیستند که ادعا کنند ایران در اجرای برجام قصوری کرده اظهار داشت: اگر در چهار سال گذشته هنوز برجام زنده است به دلیل سیاست‌های ایران است و اروپایی‌ها سهمی در این ندارند به غیر از اقدامی که در شورای امنیت جلوی آمریکا برای اعمال اسنپ بک ایستادند.

گروسی خودش ابراز علاقه کرد که به ایران بیاید

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به سفر مدیرکل آژانس گفت: وقتی از پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود وضعیت جدیدی در روابط ما با آژانس ایجاد می‌شود. با توقف این دو قسمت یعنی نظارت‌های بیشتر و پروتکل الحاقی وضعیت جدیدی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: گروسی خودش ابراز علاقه کرد که به ایران بیاید که در این وضعیت جدید نوع جدیدی از همکاری بین ایران و آژانس برقرار شود که همکاری‌های ایران و آژانس کمترین آسیب را ببیند. در نامه‌ای که نوشت و هم در توئیت خود گفته است در چارچوب قانون مجلس این کار را صورت دهد و قبول کرده که قانون مجلس اجرا خواهد شد. سفر گروسی هیچ ارتباطی به تصمیم ایران ندارد و تصمیم ایران اجرا خواهد شد. آمده که نظم جدیدی در روابط ایران و آژانس ایجاد شود.

معاون وزیر امور خارجه درباره اجرای مصوبه مجلس از ۵ اسفند افزود: ما زمانی که به ان. پی. تی ملحق شدیم موافقتنامه پادمان را امضا کردیم و براساس آن به آژانس دسترسی‌ها را می‌دهیم و بازرسان آژانس اخراج نمی‌شوند.

وی بابیان اینکه ما در برجام قبول کردیم نظارت‌های بیشتر به بازرسان دهیم که از آن جمله قبول اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود، افزود: براساس مصوبه مجلس این اقدامات فراتر از پروتکل الحاقی باید متوقف شود. این تعبیر که بازرسان باید از ایران خارج شوند تعبیر درستی نیست بلکه میزان بازرسی‌های بازرسان کاهش می‌یابد.

عراقچی با بیان اینکه حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد توان نظارتی آژانس در اثر اجرای مصوبه مجلس کاهش می‌یابد، گفت: باوجود اختلاف نظر بین دولت و مجلس، دولت مجری قانون است و در اجرای قانون نمی‌تواند تعلل کند.

ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد

وی افزود: ایران در کاهش گام به گام تعهدات خود و در قدم اول غنی سازی ۲۰ درصد را شروع کرد و در قدم دوم اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراتر که در برجام بوده متوقف می‌شود.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: به نظر نمی‌آید تا پنجم اسفند اقدامی در جهت لغو تحریم‌ها از سوی آمریکایی‌ها صورت بگیرد و ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد، البته این به معنای خروج ایران از برجام نیست.

عراقچی ادامه داد: توقف اجرای پروتکل الحاقی برگشت پذیر است و به محض اینکه خواسته‌های ما در برجام و خواسته‌های مجلس تأمین شود ما دوباره بازخواهیم گشت و هم اجرای پروتکل الحاقی و هم نظارت‌ها و هم بقیه تعهدات را انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه پنجم اسفند از برجام خارج نخواهیم شد و بازرسی‌ها متوقف نخواهد شد افزود: توافق ایران و آژانس سر جایش است. راه برای بازگشت طرف‌های مقابل باز است و راه‌حل مشکل از سوی ما بیان شده است و مقامات ما از جمله مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند برای ما عمل مهم است اگر عمل کرده و ما راستی آزمایی کنند ما به تعهداتمان برمی‌گردیم.

عراقچی با اشاره به اقدامات ایران در چند سال گذشته گفت: ما در چند سال گذشته هوشمندانه و مدبرانه حرکت کردیم. هم تعهداتمان را کاهش دادیم و هم برجام را در کلیت خود حفظ کردیم.

معاون وزیر امور خارجه گفت: اگر تعهدات را آنقدر کاهش می‌دادیم که برجام اهمیت خود را برای طرف‌ها از دست می‌داد برجام کلاً از بین می‌رفت. برای ما برجام هم ارزش اقتصادی از بعد رفع تحریم‌ها داشته و هم ارزش راهبردی و سیاسی دارد. اگر چه دستاورد اقتصادی با کارشکنی آمریکا برای ایران ایجاد نداشت اما امکانات سیاسی و راهبردی برای ما کماکان وجود دارد. اینکه در برجام مانده بودیم به خاطر مزایایی سیاسی و راهبردی آن بود.

در اهداف دولت دموکرات و جمهوری خواه هیچ فرقی ندارند

وی در پاسخ به سؤالی درباره مباحث موشکی و منطقه‌ای خاطرشنان کرد: در اهداف دولت دموکرات و جمهوری خواه هیچ فرقی ندارند. در مهار قدرت ایران هیچ تفاوتی با هم ندارند و دعوا سر شیوه‌های انجام این کار است. دولت فعلی آمریکا معتقد است شیوه آقای ترامپ و فشار حداکثری کاری نکرده و نتوانسته آمریکا را به اهدافش در مقابل ایران برساند ولی در آن طرف تکرار می‌کنند تمدید دوره‌های برجام، منطقه و موشک و … باید به آقای بلینکن گفت که آیا فکر می‌کند چیزهایی که ایران زیر فشار حداکثری قبول نکرد، با سیاست مذاکراتی آقایان قبول می‌کند.

معاون ظریف گفت: بایدن دیشب گفت ما با مذاکره با ایران از طریق ۱+۵ برمی‌گردیم، آیا تصور می‌کنند ما چیزهایی که تحت فشار حداکثری قبول نکردیم حالا با مذاکره قبول می‌کنیم. ما اگر می‌خواستیم به این خواسته‌های غیرقانونی و غیرمشروع آمریکا تن دهیم، در دوران ترامپ چنین می‌کردیم. ترامپ آرزو داشت فقط یک عکس با آقای روحانی بگیرد و آماده بود توافق جدیدتری با دو کلمه با ما امضا کند. ما زیر بار آنها نرفتیم و الان هم زیر بار این مسائل نمی‌رویم.

عراقچی افزو د: ما یک توافقی را با آمریکایی‌ها منعقد کردیم به نام برجام و اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند همین برجام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد نه یک جمله کم نه یک جمله زیاد همین را باید بچسبند و اجرا کنند و قطعاً چیزی فراتر از این نخواهند گرفت. کما اینکه آقای ترامپ با فشار حداکثری نتوانست بگیرد.

لغو تحریم‌ها به مذاکره‌ای نیاز ندارد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در خصوص سخنان مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: آقای بورل اعلام کرده آمادگی دارد از اعضای فعلی برجام یعنی ۱+۴ و ایران برای یک جلسه غیررسمی و از آمریکا به عنوان مهمان برای تدوین نقشه راه آینده دعوت کند. چون با موضع ایران کاملاً آشناست. ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم و با بقیه دوستان و شرکای خود مثل چین و روسیه در حال مشورت هستیم ولی علی الاصول تصور می‌کنیم بازگشت آمریکا به برجام و اجرای تعهداتش و لغو تحریم‌ها به مذاکره‌ای نیاز ندارد.

عراقچی با تاکید بر اینکه ما به صورت اصولی نیاز به گفت‌وگو نداریم گفت: ممکن است برخی گفت‌وگوهای فنی و ترتیبات عملیاتی نیاز باشد اما به صورت اصولی احتیاجی به گفت‌وگو نیست. اروپایی‌ها مدعی بودند ما تحریم‌های اتحادیه اروپا و اروپایی را برداشتیم و در عمل هم برداشته بودند ولی ایران نمی‌توانست از امتیازات آن استفاده کند آن هم به خاطر غلبه سیستم آمریکا.

وی با بیان اینکه شرکت‌های اروپایی با تحریم‌های اروپا مواجه نبودند ولی از جریمه آمریکا نگران بودند گفت: بارها به اروپایی‌ها گفته‌ام باید به فکری به نقض حاکمیت خود توسط آمریکا داشته باشند.

وی با بیان اینکه سیستم مالی آمریکا غلبه‌ای بر سیستم‌های مالی اروپا و سیستم بین‌المللی دارد گفت: ما اسنپ بک را تا کنون دو بار فعال کردیم یک بار علیه آمریکا و یک بار علیه اروپا فعال کردیم و این دومی هنوز از نظر ما معتبر و در جریان است.

عراقچی درباره اقدامات ایران برای جلوگیری از بدعهدی مکرر گفت: تدبیر ما همان است که مقام معظم رهبری فرمودند که ما نگاه به عمل کرده و بعد عمل آنها را راستی آزمایی می‌کنیم. مثلاً اگر تحریم نفتی برداشته می‌شود باید ببینیم نفت ما قابلیت فروش داشته باشد و امکان حمل و نقل آن وجود داشته باشد. باید امکان بیمه کردن آن وجود داشته باشد و امکان بازگشت پول حاصل از صادرات هم وجود داشته باشد و این چرخه کار کند که مطمئن شویم واقعاً تحریم نفتی واقعاً برداشته شود.

وی ادامه داد: آقای روحانی رئیس جمهور به بیان دیگری فرمودند امضا در مقابل امضا، بیانیه در مقابل بیانیه، عمل در مقابل عمل. آمریکا اگر بیانیه صادر کنند ما هم بیانیه صادر می‌کنیم. اما زمانی به تعهداتمان برمی‌گردیم که آنها به تعهداتشان برگردند این قسمت هم می‌تواند در چند قسمت صورت بگیرد. اگر آمادگی دارند کل تحریم‌ها را یک جا بردارند ما هم آمادگی داریم کل تعهدات را یک جا اجرا کنیم. در حد و اندازه و متناسب اقدام آنها ما هم چنین خواهیم کرد.

برای ما آنچه ملاک است رفع تحریم‌هاست

معاون وزیر خارجه با اشاره به اقدامی که آمریکا در شورای امنیت انجام داد و نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشت و تمام نامه‌های قبلی دولت ترامپ را پس گرفت، گفت: اقدام اخیر آمریکا درست است آثار عملیاتی در رفع تحریم‌ها ندارد ولی بیشتر از یک اقدام نمادین است. یک اقدام سیاسی قابل توجه است و هم بعد سیاسی و هم بعد حقوقی دارد.

وی ادامه داد: اینکه آمریکا رسماً به اشتباه خود در رابطه با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اقرار و آن را مکتوب و ارائه کند و به نوعی توبه از اقدامات گذشته کند ارزش سیاسی و حقوقی خود را دارد ولی وقتی به بحث تحریم‌ها می‌رسد ارزشی ندارد. آنچه برای ما ملاک است رفع تحریم‌هاست.

وی افزود: آمریکا نباید این کار را می‌کرد ولی زمانی این کار را کرد به نوعی توبه از سیاست غلط گذشته است ولی برای ما تعهد برجامی آمریکا نیست. برای ما آنچه ملاک است رفع تحریم‌هاست. اگر آمریکا از اقدامات نمادین انجام می‌دهند حداکثر می‌توانند انتظار اقدامات نمادین داشته باشند. وقتی می‌گوئیم عمل در مقابل عمل، عمل آنها لغو تحریم است و عمل ما بازگشت به تعهدات است.

عراقچی خاطرنشان کرد: از نظر ما ملاک لغو تحریم‌هاست و اگر این اتفاق نیفتد که ظاهراً چنین است اقدام پنجم اسفند انجام و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.

وی گفت: منظور ما از لغو تحریم‌ها آن چیزی است که در برجام ذکر شده و باید برداشته شود و ترامپ دوباره اعمال کرده و همین طور تحریم‌های جدیدی که ترامپ در چهار سال گذشته اعمال کرد و همینطور تحریم‌هایی که در چهار سال برچسب آن را عوض کردند، باید برداشته شود که ما به نقطه‌ای برسیم که بگوییم خواسته ما در برجام تأمین شده و به شرایط ۲۰۱۵ برسیم.

معاون سیاسی وزیر خارجه، اظهار داشت: در روزهای گذشته در ادبیات آمریکایی‌ها بعضاً به ۱+۵ اشاره شد و حتی بایدن در صحبت خود گفت ما آماده مذاکره با ایران در قالب ۱+۵ هستیم. آنچه خطیب‌زاده تذکر داد و درست بود این بود که ما الان چیزی به نام ۱+۵ نداریم و از می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شده وجود ندارد و الان ۱+۴ است و فعلاً آمریکایی‌ها حق ندارند به مفهوم ۱+۵ اشاره کنند چون چنین قالبی وجود ندارد و اینکه آیا می‌توانند به این قالب برگردند؟ بله می‌توانند به شرطی که تحریم‌ها را بردارند.

بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم‌ها موضوعیت ندارد

معاون وزیر خارجه ایران تصریح کرد: بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم‌ها موضوعیت ندارد. از نظر ما وقتی آمریکا دوباره عضو برجام می‌شود و ۱+۴ وقتی به ۱+۵ تبدیل می‌شود که آمریکا تحریم‌های خود را برداشته و ما به وضعیت قبل از خروج آمریکا از برجام برگردیم.

عراقچی درباره جلوگیری از بدعهدی مداوم گفت: تدبیر ما همان است که مقام معظم رهبری فرمودند که ما نگاه به عمل کرده و بعد عمل آنها را راستی آزمایی می‌کنیم. مثلاً اگر تحریم نفتی برداشته می‌شود باید ببینیم نفت ما قابلیت فروش داشته باشد و امکان حمل و نقل آن وجود داشته باشد. باید امکان بیمه کردن آن وجود داشته باشد و امکان بازگشت پول حاصل از صادرات هم وجود داشته باشد و این چرخه کار کند که مطمئن شویم واقعاً تحریم نفتی واقعاً برداشته شود. اینها را در عمل می‌توان ملاحظه کرد. از نظر ما عمل و راستی آزمایی و بعد عمل متقابل ایران است. رئیس جمهور هم به بیان دیگری فرمودند امضا در مقابل امضا، بیانیه در مقابل بیانیه، عمل در مقابل عمل. آمریکا اگر بیانیه صادر کنند ما هم بیانیه صادر می‌کنیم. ما زمانی به تعهداتمان برمی‌گردیم که آنها به تعهداتشان برگردند این قسمت هم می‌تواند در چند قسمت صورت بگیرد. اگر آمادگی دارند کل تحریم‌ها را یک جا بردارند ما هم آمادگی داریم کل تعهدات را یک جا اجرا کنیم. در حد و اندازه و متناسب اقدام آنها ما هم چنین خواهیم کرد.

معاون وزیر خارجه درباره اظهارات ولی الله سیف مدیرکل پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: برجام در ۲۶ دی ۱۳۹۴ اجرایی شد و گفته سیف به فرودین ۱۳۹۵ مربوط می‌شود و ایشان در صحبتی که در بانک جهانی داشت، در حاشیه آنجا خطاب به آمریکایی‌ها گفته بود در طول سه ماه گذشته منفعت ما از برجام در حوزه بانکی تقریباً هیچ بوده است. در آن مقطع به خاطر اینکه تحریم طولانی را طی کرده بودیم بازگشت امورات بانکی ما به حالت معمولی خود به آسانی صورت نمی‌گیرد و اینکه بانک‌ها روابط کارگزاری ایجاد کنند زمانبر است.

وقتی تحریم‌ها لغو می‌شود بازگشت به حالت عادی زمانبر است

عراقچی با تاکید بر اینکه طبیعی است وقتی تحریم‌ها لغو می‌شود بازگشت به حالت عادی زمانبر است، افزود: اینها مشکلاتی است که بعد از رفع تحریم‌ها در عمل پدید می‌آید و باید تدبیر کنیم که با سهولت بیشتری انجام شود. باید دید وقتی تحریم‌های مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران برداشته می‌شود باید فاصله معقولی وجود داشته باشد که شرکت‌ها بررسی‌های خود را انجام دهند. مهم این است که مانعی بر سر راه اینها وجود نداشته باشد. اینکه شرکت‌ها چه زمانی می‌خواهند وارد شود و مذاکراتشان چه زمانی انجام می‌شود بحث دیگری است ولی ما باید مشاهده کنیم که در عمل مانعی وجود ندارد و اگر چنین باشد می‌توانیم بگوییم راستی آزمایی کردیم که تحریم‌ها برداشته شود.

وی در ادامه افزود: آمریکایی‌ها به میزان زیادی به تحریم‌ها معتاد شده‌اند و دست برداشتن از این ابزارها برایشان سخت است. در دوران اوباما با مشکلات زیادی مواجه بودیم ولی در یک سالی که برجام اجرا شد از دی ۱۳۹۴ تا دی و بهمن ۱۳۹۵ که دولت جدید در آمریکا سر کار آمد گشایش‌های قابل توجهی در حوزه اقتصادی ایران پدید آمد. البته در حد انتظارت ما نبود و بعد هم مواجه شد با خروج آمریکا از برجام و سر و صداهایی که ایجاد شد.

معاون وزیر خارجه با اشاره به اینه آمریکا در برجام تعهداتی دارد که مربوط به رفع تحریم‌ها می‌شود و یک امتیازی دارد که به اسنپ بک معروف است و تا زمانی آمریکا تحریم‌هایش را برنداشته نمی‌تواند عضو برجام شود و از آن امتیاز در برجام استفاده کند، تصریح کرد: ما به طرف‌های مقابل گفتیم سو استفاده آمریکا از مکانیسم اسنپ بک در دوران ترامپ موضوعی است که صلاحیت آمریکا را در برجام زیر سوال برده و باید در مذاکرات بعدی مورد گفت‌وگو قرار بگیرد. خسارت‌های ما در چهار سال گذشته موضوعی است که از آن نخواهیم گذشت. حتی با بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها موضوع ما با آمریکا تمام نشده.

وی درباره خسارت‌های خروج آمریکا تاکید کرد: در طول ۴ سال گذشته و در سه سال گذشته خسارت‌هایی هم ما و هم شرکت‌ها و کشورهای دیگر دیده‌ایم و این خسارت‌ها در دستورکار ماست. آمریکا تحریم‌ها را بردارد و عضو برجام شود ولی این موضوع در دستورکار ما و کمیسیون مشترک برجام خواهد بود.

غربی‌ها نمی‌توانند بسیاری از اعمال خود را توجیه کنند

عراقچی با بیان اینکه ما خسارات مستقیم و غیرمستقیم دیدیم، گفت: محاسباتی انجام شده و رقم‌هایی هم بعضاً اشاره می‌شود ولی کامل‌تر خواهیم کرد و موضوع خسارات ایران در دستورکار باقی خواهد ماند و آن را کنار نمی‌گذاریم.

وی همچنین در خصوص واکنش ظریف به توسعه تاسیسأت اتمی رژیم صهیونیستی گفت: اروپایی‌ها و غربی‌ها کلاً گرفتار استانداردهای دوگانه هستند و نمی‌توانند از آن فرار کنند. اگر صداقت دارند و راست می‌گویند که نگران اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هستند متحد و دوست خودشان رژیم صهیونیستی این سلاح‌ها را دارد و تولید کرده و همه دنیا را در ابهام نگهداشته و عضو معاهده ان.پی.تی هم نشده و هیچ بازرسی هم صورت نمی‌گیرد و تاسیساتی دارند که سلاح‌های هسته‌ای در آن وجود دارد و اقدام به تولید آنها می‌کنند.

معاون وزیر خارجه تصریح کرد: آیا نگران رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هستند و نگران اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هستند. آنجا باید رسیدگی کنند. چطور آنجا چیزی آنها را نگران نمی‌کند ولی در مقابل یک مقدار افزایش غنی سازی آن هم تحت بازرسی‌های آژانس و با ذکر اینکه اینها برگشت پذیر است و خودشان هم می‌دانند در مقابل بی عملی آنها انجام شده شروع می‌کنند به شلوغ کردن و سر و صدا کردن و این برخوردهای دوگانه یک امر شناخته‌ای شده‌ای است در سیاست‌های غربی‌ها و اروپایی‌ها و گریزی از این هم ندارند و نمی‌توانند بسیاری از اعمال خود را توجیه کنند.

عراقچی گفت: نگران موشک‌های ایران هستند در حالی که می‌دانند این موشک‌ها صرفاً برای دفاع و حالت بازدارندگی دارد ولی در عمل خودشان بالای ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به کشورهای دیگر منطقه سلاح می‌فروشند. چطور از اینها نگران نمی‌شوند و چطور از یک رقابت تسلیحاتی در منطقه نگران نیستند ولی از موشک‌های ایران که فقط برای دفاع از این سرزمین است ابراز نگرانی می‌کنند. کاملاً روشن است که اهداف سیاسی پشت این است و اینها ترفندهای شناخته شده‌ای است. ظریف خیلی روشن این موضوع را به رخ آنها کشید که اگر نگران اجرای پروتکل الحاقی در ایران هستید نگران برنامه هسته‌ای متحد خودتان که اصلاً ان.پی.تی و آژانس و … را کنار گذاشته نیستید و می‌دانید سلاح هسته‌ای دارد و در عمل دیدید چه بر سر مردم فلسطین آورده است.

معاون سیاسی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که اگر تأکید کنند باید در این زمینه مذاکره کنیم موضع ما چیست گفت: ما حتماً قبول نخواهیم کرد و موضع ما کاملاً روشن است. تنها تفاوت اینجاست که آقای ترامپ می‌گفت برجام را کنار می‌گذاریم و درباره توافق جدید که منطقه، موشک و دوره‌های طولانی برای محدودیت‌های ایران داشته باشد مذاکره کنیم که خوب به آن نرسید. آقایان می‌گویند اول برجام را اجرا کنیم و بعد به آن مسائل بپردازیم.

وی افزود: موضع ما کاملاً روشن است و صراحتاً به آنها گفته‌ایم، نه الان و نه بعداً به این مسائل نخواهیم پرداخت. موضوع توانمندی‌های دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست چه برسد به اینکه قابل مصالحه باشد. مسائل منطقه‌ای ما نیز همین طور منطق خودش را دارد. اصلاً ابزاری برای مذاکره نخواهد بود. بنابراین موضع ما کاملاً صریح است و به صورت روشن بیان کردیم و اینگونه نیست که مخفی باشد. ما فقط برجام موجود را بدون هیچ کم و زیادی آمادگی داریم که به اجرای کامل برگردیم به شرط اینکه آنها اول به اجرای کامل برگردند و اگر مذاکره‌ای باشد مذاکره درباره نحوه اجرای همین برجام است، نه چیزی فراتر از آن.

راجع اروپایی‌ها باید بگویم توانمندی بسیار پایین ادعاهای بسیار بالا

عراقچی تصریح کرد: اگر قرار باشد که در جلسات رسمی یا غیررسمی با ۱+۵ با حضور آمریکا و یا بدون حضور آمریکا در مورد موضوعی گفت‌وگو کنیم آن موضوع فقط نحوه اجرای همین برجام است. درباره فراتر از برجام و موضوعات دیگر، تمدید برجام و برجام پلاس و … هیچ مذاکره‌ای نخواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: گفت‌وگو می‌کنیم که این را چگونه اجرا و چگونه بهتر اجرا شود. آنها چگونه به تعهداتشان برگردند و ما چگونه برگردیم و چه جدول زمانبندی باشد و نقشه راه چیست برای اجرای همین برجام و غیر از این نخواهد بود.

معاون وزیر خارجه درباره اظهارات مکرون رئیس جمهور فرانسه و رفتار آنکه نقش پلیس بد را اجرا کند نیز بیان کرد: راجع اروپایی‌ها باید بگویم توانمندی بسیار پایین ادعاهای بسیار بالا. شاید در این دو جمله بتوان اروپا را توصیف کرد. در جلسات خصوصی نیز روشن‌تر و صریح‌تر از این بیان کرده‌ایم.

عراقچی تاکید کرد: اروپایی‌ها علیرغم همه ادعاها و حرف‌هایشان حالا برخی مثل فرانسه بیشتر و برخی کمتر، ادعا زیاد دارند، ولی در صحنه عمل توانمندی ندارند و نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند. خیلی روشن اروپایی‌ها در این مدت به ما می‌گفتند ما تحریمی نداریم ولی مجبوریم به تحریم‌های آمریکا تن بدهیم.