تلفات ۱۳ هزار و ۶۹۹ بال پرنده مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تلفات غیرعادی در پرندگان مهاجر آبزی در تالاب بین المللی میانکاله وخلیج گرگان اظهار داشت: طی ۲۵ روز گذشته ۱۳ هزار ۶۹۹ بال پرنده مهاجر آبزی در این منطقه تلف و لاشه آنها جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه عملیات پایش و جمع آوری لاشه پرندگان مهاجر آبزی با اعزام اکیپ‌هایی از محیطبانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست، کارشناسان بهشهر وگلوگاه انجام می‌شود، افزود: امروز لاشه ۸۶۴ قطعه پرنده مهاجر آبزی جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: بیشترین گونه‌های تلف شده از نوع چنگر معمولی، فلامینگو ومرغابی هستند که از سطح خلیج گرگان وساحل میانکاله جمع آوری شده است.

ابراهیمی با اظهار اینکه طی ۲۵ روز لاشه بیش از ۱۳ هزار قطعه پرنده آبزی تلف ولاشه آنها جمع آوری شده است، تصریح کرد: عملیات پایش وجمع آوری لاشه‌ها توسط چندین گروه توسط قایق، تراکتور، تراکسور و به صورت پیاده در ضلع شرقی وغربی تالاب از قره سو تا قلعه پایان انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: همچنین در عملیات پایش و جمع آوری پرندگان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بندرگز نیز همراهی ومشارکت دارند.

دامپزشکی، علت تلف شدن پرندگان مهاجر را در تالاب میانکاله بوتولیسم اعلام کرده است.