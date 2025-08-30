توفیق زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دریافت گزارشهایی از همیاران محیط زیست مبنی بر تلف شدن تعدادی از این پرندگان، بلافاصله یگان حفاظت محیط زیست به محل اعزام و بررسیهای اولیه انجام شد.
وی افزود: با توجه به احتمال مسمومیت عمدی، لاشه پرندگان جهت تحقیقات بیشتر به اداره دامپزشکی شهرستان قروه منتقل خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه همچنین از زنبورداران و مردم منطقه درخواست کرد که از مسموم کردن این پرندگان زیبا خودداری کنند و یادآور شد: این عمل نه تنها منجر به تلف شدن این گونهها میشود بلکه سایر جانورانی را که از لاشه این پرندگان تغذیه میکنند نیز در خطر قرار میدهد.
زارعی در پایان تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست و گونههای زیستی وظیفهای همگانی است و باید تمامی افراد جامعه در این راستا همکاری کنند.
