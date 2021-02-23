انتقاد از سخنان اخیر وزیر بهداشت درباره کارکنان بهشت زهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر ضمن تشکر از زحمات اصحاب رسانه در ایام کرونا گفت: باید مراتب گلایه و ابراز ناخرسندی خود را از سخنان نسنجیده وزیر بهداشت که موجب گلایه همکارانمان در سازمان بهشت زهرا به‌ویژه نیروهای معزز و گرانقدر بخش تطهیر این سازمان گردید، ابراز کنم.

نایب رئیس شورای شهر افزود: عزیزان ما در بخش بهشت زهرا و آرامستان های تطهیر بدون هیچ چشم داشتی و با کم‌ترین امکانات ممکن، اجازه ایجاد خلل در روند کفن و دفن اموات را ندادند این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی شاهد دفن اموات در گورهای دسته جمعی هستیم.

امینی تصریح کرد: حال پس از یک سال و در شرایطی که انتظار به‌حق این عزیزان از وزیر بهداشت اعلام خبر خوش در اولویت قراردادن شاغلین بخش تطهیر سازمان بهشت زهرا برای دریافت واکسن ضدکرونا بود، سخنان وزیر بهداشت باعث رنجش خاطر این کارکنان شد. امیدواریم وزیر محترم ضمن عذرخواهی از سخنان خود، اقدامات لازم جهت دلجویی از این عزیزان را با اعلام جدول واکسیناسیون این افراد انجام دهد.

وی ادامه داد: امروز روز استقلال نهاد کانون وکالت است. متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد تضعیف نهاد وکالت به بهانه نظارت هستیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی با حمایت از این شغل، باعث تضعیف جایگاه وکالت نشود.

امینی در پایان با انتقاد از سخنان نسنجیده اخیر رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: بی‌حرمتی و بی احترامی به منتخبین شهروندان در حقیقت بی‌حرمتی به رأی میلیونی شهروندان تهرانی به اعضای محترم شورای شهر تهران است. امیدوار هستیم با حرف‌های نسنجیده و سخنانی که در شأن و جایگاه افرادی که به طرق مختلف جایگاهی را به دست آورده‌اند، نیست، اسباب نارضایتی شهروندان و منتخبان ایشان را فراهم نسازیم.