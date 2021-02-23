«تکنیک» برای ساخت فیلم کوتاه خوب کافی نیست/ رمز و راز یک «تشخص»

وحید موسائیان کارگردان سینما و عضو هیأت داوران بخش مستند و داستانی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «رضوی» درباره کیفیت آثار راه‌یافته به این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: کیفیت آثار راه‌یافته به جشنواره فیلم کوتاه رضوی در بخش‌های مختلف متفاوت است. آثار مستند، داستانی و یا فیلم‌های موبایلی، کیفیت‌های متفاوتی داشتند اما در مجموع می‌توانم بگویم معدل کیفیت آثار متقاضی حضور در این دوره از جشنواره، چندان شورانگیز نبود. به این معنا که نمی‌توانیم بگوییم کیفیت آثار جشنواره امسال قدمی رو به جلو بوده است.

وی افزود: غالب فیلم‌های جشنواره امسال آثار متوسطی بودند که این اتفاق نشانه خوبی نیست. سینمای کوتاه، سینمای متوسط به بالا است. هم برای فیلمساز، هم برای جشنواره و هم برای مخاطب. نمی‌دانم چرا با اینکه تکنیک‌های ساخت خوب است و برخی فیلم‌های حتی فیلمبرداری‌ها و طراحی صحنه‌های خوبی هم دارند، باز هم انگار اینها برای یک فیلم کوتاه کافی نیست. فیلم کوتاه یک تشخصی دارد که رسیدن به آن، کار می‌برد و به همین راحتی نیست. با تجربه، با دیدن، با ارتباط داشتن است که یک فیلمساز می‌تواند فیلم کوتاه خوب بسازد.

این کارگردان سینما درباره تأثیر بحران کرونا بر موضوع آثار جشنواره هم گفت: متأسفانه چندان شاهد واکنش نسبت به این موضوع نبودیم. اتفاقی به این بزرگی رخ داده است اما فیلمسازان ما واکنشی به آن نداشته‌اند. البته شاید بخشی از آن طبیعی باشد. باید کمی از متن بحران فاصله بگیریم تا آثار خوبی درباره آن ساخته شود اما در همین فاصله کوتاهی که از آغاز بحران گرفتیم هم هنوز آثار درخوری ساخته نشده است.

موسائیان درباره تأثیر جشنواره‌های موضوعی بر جهت‌دهی محتوایی آثار در سینمای ایران هم گفت: واقعیت این است که ما از همان ابتدا که وارد حوزه ساخت فیلم کوتاه شدیم، اعتقادی به دسته‌بندی موضوعی آثار نداشتیم. سینما، سینما است و فیلم کوتاه، فیلم کوتاه است. این تقسیم‌بندی موضوعی برای طراحی سازوکار برگزاری رویدادهای موضوعی مختلف قابل درک است اما برای جهت‌دهی به فیلمساز، قابل درک نیست. یک فیلمساز براساس موضوع سفارشی می‌تواند فیلم بسازد اما معمولاً حاصلش فیلم خوبی نمی‌شود.

وی در پایان گفت: فیلمساز زمانی که فیلم خود را می‌سازد، خروجی‌اش می‌تواند اثری باشد که از سوی برخی رویدادهای موضوعی سینمایی هم موردتوجه قرار بگیرد. جشنواره موضوعی این حسن را دارد که چرخه تولید فیلم‌های کوتاه و مستند را سرپا نگه می‌دارد. هر چه رویداد مرتبط با حوزه کوتاه و مستند بیشتر باشد، خروجی‌اش به نفع سینماگران این حوزه است.