دست برتر نیروهای یمنی در «أم المعارک»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه صالحی: پیشروی نیروهای یمنی به حدی رسیده است که یک منبع میدانی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرده است که نیروهای مقاومت از محورهای مختلف، شهر مأرب را تحت محاصره خود درآورده‌اند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن طی ساعات گذشته بعد از حدود ۲ هفته از آغاز عملیات نظامی علیه عناصر متجاوز موفق شدند شهر مأرب را از محورهای مختلف به محاصره خود درآورند.

بر اساس اخبار مخابره شده از جبهه مأرب، نیروهای مقاومت همچنین خط ارتباطی میان شرق شهر مأرب که به استان حضرموت منتهی می‌شود را تحت کنترل خود درآورده‌اند. عملیات پاکسازی شهر مأرب از عناصر القاعده و مزدوران ائتلاف سعودی به زودی آغاز می‌شود. نیروهای یمنی به دنبال تکمیل کنترل خود بر تمام بلندی‌های مشرف بر شهر مأرب در محورهای مختلف هستند.

محاصره مأرب در محورهای مختلف آن در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای یمنی در فاصله ۱۰ کیلومتری از مرکز آن قرار دارند. بر اساس آنچه که از اخبار جنگ منتشر می‌شود تعداد کشته‌ها و مجروحان عناصر متجاوز در این منطقه به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.

روز گذشته نیز اخبار رسیده حاکی از آن بود که نبرد سنگینی میان نیروهای صنعاء و عبد ربه منصور هادی در استان مأرب جریان داشته و نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطق الراک و قاع المنجوره مشرف به سد مأرب از سمت غرب مسلط شده‌اند.

نبرد مأرب یک نبرد سرنوشت ساز در تحولات میدانی و نظامی و حتی سیاسی یمن به شمار می‌رود به طوری که برخی تحلیلگران به آن لقب «مادر نبردها» را داده‌اند؛ نتایج این نبرد سرنوشت منطقه مرزی میان یمن تا عربستان را مشخص خواهد کرد در حالی که نیروهای هادی از دفع حمله نیروهای صنعاء سخن به میان آوردند اما منابع محلی اعلام کردند که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن منطقه هیلان را به کنترل خود درآورده‌اند. جبهه الکساره هم به کنترل نیروهای صنعاء درآمده و فقط جبهه المشجح مانده است که درگیری در این منطقه جریان دارد.

نبرد مأرب یک نبرد سرنوشت ساز در تحولات میدانی و نظامی و حتی سیاسی یمن به شمار می‌رود به طوری که برخی تحلیلگران به آن لقب «مادر نبردها» را داده‌اند؛ نتایج این نبرد سرنوشت منطقه مرزی میان یمن تا عربستان را مشخص خواهد کرد. چنانچه سعودی‌ها و اماراتی‌ها در این نبرد شکست بخورند- همانطور که تاکنون شکست خورده‌اند- ضربه سختی به ائتلاف متجاوز سعودی و همپیمانان آمریکایی و انگلیسی آنها در کنار رژیم‌های عربی و تل آویو وارد خواهد آمد.

این بدان معنی است که نبرد مأرب یک جبهه چند وجهی است؛ جبهه‌ای که تمام قدرت‌های غربی، عربی و عبری برای شکستن مقاومت مردم یمن به خط شده‌اند اما نتایج این نبرد نشان خواهد داد که تجاوز به یمن تا چه حد در آینده ادامه دار خواهد بود.

چه بسا با پیروزی جبهه مقاومت در این نبرد، ائتلاف سعودی- اماراتی مجبور به مذاکره با صنعاء و امتیازدهی‌های سیاسی و نظامی و حتی پایان دادن به تجاوز یمن شود. بی شک پیشروی‌های نیروهای یمنی به سمت مرزهای عربستان و پیروزی در مأرب، تأثیر منفی بر امنیت و ثبات کشورهای متجاوز خواهد گذاشت؛ از همین روی همپیمانان غربی آنها و در رأس آنها آمریکا از طریق ابزارهای بین المللی به ویژه سازمان ملل برای توقف درگیری‌ها در مأرب به بهانه‌های حقوق بشر دست به کار شده‌اند.

کشورهای غربی و نهادهای بین المللی طوری از نقض حقوق بشر در نبرد مأرب سخن می‌گویند و نسبت به تحولات آن نگران هستند که گویی طی این ۶ سال هیچ خبری از اوضاع یمن و بحران وخیم انسانی در این کشور در نتیجه محاصره و بمباران آن، به گوششان نرسیده است.

به معنای دیگر، نگرانی کشورهای غربی از اوضاع حقوق بشر تنها به جبهه مأرب آن هم در آستانه فتح آن توسط نیروهای مقاومت محدود می‌شود تا بلکه از طریق ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی بتوان بر دولت صنعاء برای عقب نشینی از این جبهه فشار آورد.

نکته قابل توجه در تحولات مأرب، همراهی قبایلی است که پیش از این در این منطقه، همپیمان ائتلاف سعودی به شمار می‌رفتند؛ قبایلی که با دیدن جنایات متجاوزان، به سمت دولت صنعاء گرایش پیدا کرده و حتی توافقنامه‌های صلح با نمایندگان آن امضا کرده‌اند. این حرکت نیز یک وزنه سنگین به نفع نیروهای یمنی در نبرد مأرب به شمار می‌رود.

کشورهای غربی و نهادهای بین المللی طوری از نقض حقوق بشر در نبرد مأرب سخن می‌گویند که گویی طی این ۶ سال هیچ خبری از اوضاع یمن و بحران وخیم انسانی در این کشور در نتیجه محاصره و بمباران آن، به گوششان نرسیده است. به معنای دیگر، نگرانی کشورهای غربی از اوضاع حقوق بشر تنها به جبهه مأرب آن هم در آستانه فتح آن توسط نیروهای مقاومت محدود می‌شود

بررسی تمامی این تحولات نشان می‌دهد که اوضاع در جبهه مأرب اصلاً به نفع سعودی‌ها و اماراتی‌ها نیست تا جایی که این کشورها برای توقف حرکت طوفانی نیروهای مقاومت از عناصر تروریستی داعش و القاعده نیز کمک گرفته‌اند؛ اقدامی که در برابر چشمان کشورهای غربی، عربی و نهادهای حقوق بشری رخ داد اما نتوانست نگرانی آنها را برانگیزد.

سعودی‌ها علاوه بر این حرکت غیر انسانی خود، همزمان با پیشروی نیروهای یمنی به سمت مأرب، حملات هوایی خود را علیه مناطق مسکونی یمن تشدید کرده‌اند تا بلکه با این ابزار، دولت صنعاء را تحت فشار قرار داده و نیروهای یمنی مجبور به عقب نشینی شوند.

عناصر وابسته به ائتلاف سعودی علاوه بر آنکه یک فرماندهی مشترک و واحد در نبرد مأرب ندارند، از لحاظ روحی نیز به شدت در شرایط بدی به سر می‌برند؛ این در حالیست که نیروهای یمنی با اعتقاد بر این مسأله که نبرد مأرب یک نبرد سرنوشت ساز برای آزاد کردن یمن از قیمومیت عربستان، امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی است هیچ هدفی جز تحقق پیروزی در این منطقه ندارند.

در حالی که رهبران جنبش انصارالله و در رأس آنها عبدالملک الحوثی با قدردانی از فداکاری‌ها و جانفشانی‌های مقاومت یمن سعی در متمرکز کردن توجه‌ها به سمت جبهه مأرب دارند، دولت خودخوانده یمن به ریاست منصور هادی هیچ مشارکت فعالی در این خصوص نداشته و گویی مزدوران را در جبهه مذکور به حال خود رها کرده است.