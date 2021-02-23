به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، می‌توان حدس زد که افراد بسیاری وجود دارند که با قفل هوشمند یا قفل دیجیتال غریبه هستند و تا به حال اسم آن را نیز نشنیده اند. امروزه به دلیل افزایش جرم و جنایت، افراد زیادی احساس خطر نموده اند ولی نمی‌دانند چگونه باید با این خطر مقابله کنند. به دلیل اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم به این موضوع بپردازیم که قفل هوشمند چیست و چرا باید امنیت خانه‌هایمان را به آن بسپاریم.

قفل هوشمند چیست؟

اگر بخواهیم در یک جمله به توصیف قفل هوشمند بپردازیم می‌توان گفت قفل هوشمند مدرن ترین نوع قفل‌های مسکونی و اداری است که روش‌های بازگشایی همچون اثر انگشت، تشخیص چهره، رمز عبور و کارت، جایگزین کلیدهای دردسرساز شده است. این اتفاق سبب شده است تا امنیت به طرز شگفت آوری افزایش پیدا کند و نقاط ضعف قفل‌های کلیدی به طور کامل پوشش یابد.

قفل هوشمند دارای انواع مختلفی است که اصلیترین انواع آن قفل هوشمند اثر انگشتی، قفل هوشمند تشخیص چهره، قفل هوشمند کارتی، قفل هوشمند رمزی و قفل هوشمند چندکاره می‌باشد. به افرادی که می‌خواهند به طور کامل‌تر قفل هوشمند را بررسی نمایند، پیشنهاد می‌شود به مقاله قفل هوشمند چیست سایت تنسر لاک مراجعه نمایند و با ویژگی‌های منحصر بفرد این قفل آشنا شوند.

۷ دلیل مهم برای استفاده از قفل هوشمند

اگر بخواهیم به دلایل مهم استفاده از قفل هوشمند بپردازیم، می‌توانیم تا ساعت‌ها در مورد آن سخن بگوییم اما تصمیم بر آن شد که به ۷ دلیل مهم استفاده از قفل هوشمند بسنده نماییم. این ۷ مورد عبارتند از:

۱. قفل بدون کلید

همانطور که به آن پرداخته شد، قفل هوشمند قفل بدون کلید است. این مزیت بزرگ به شما کمک می‌کند که دیگر هیچگاه اسیر اتفاقاتی همچون معطلی طولانی مدت به دلیل گم کردن کلید یا فراموش کردن آن نشوید و یا صرف هزینه بسیار به جهت شکسته شدن کلید در قفل نشوید.

۲. امنیت بسیار بالا

سخن گفتن در مورد امنیت قفل‌های کلیدی می‌تواند تا یک شوخی بزرگ قلمداد شود. قفل‌های سنتی به حدی امنیت پایینی دارند که برخی افراد در زمان بسیار اندکی می‌توانند آن را به کمک سنجاق باز نمایند اما وجود چنین مشکلاتی در قفل هوشمند به هیچ وجه وجود ندارد و افراد مجاز تنها به کمک اثر انگشت، رمز عبور، کارت و تشخیص چهره می‌توانند اجازه دسترسی داشته باشند.

۳. عملکرد آسان و سریع

یکی از ویژگی‌های مهم قفل هوشمند، عملکرد آسان و سریع آن است. شما در هنگام استفاده از قفل هوشمند تنها با کشیدن اثر انگشت بر روی حسگر تعبیه شده در قفل، به راحتی و در کسری از ثانیه، می‌توانید قفل را باز نمایید و یا با وارد کردن رمز عبور خود، به آسانی می‌توانید وارد خانه شوید.

۴. ظاهر زیبا

یکی از نکاتی که در طراحی قفل سنتی مهجور مانده بود، ظاهر زیبا و جذاب بود. قفل‌های سنتی معمولاً با طراحی ساده و به دور از هرگونه خلاقیتی تولید می‌شوند و نمی‌توانند جلوه زیبایی به درب ببخشند اما در طرف مقابل تولیدکنندگان قفل هوشمند با آگاهی نسبت به این موضوع، قفل‌های خود را با طراحی زیبا و منحصر بفرد عرضه کردند تا علاوه بر ویژگی‌های بسیار، از این بابت نیز به قفل‌های سنتی برتری داشته باشند.

۵. کاربرپسند

همواره استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌تواند انسان‌ها را به هیجان آورد. قفل هوشمند از آن دسته تکنولوژی‌هایی است که کار کردن با آن بسیار آسان است و می‌تواند رضایت فردی را که با آن کار می‌کند، به همراه داشته باشد.

۶. کنترل از راه دور

شاید ویژگی‌های ذکر شده از نظر برخی افراد، ویژگی آنچنان مهمی به شمار نرود ولی کنترل از راه دور قفل هوشمند، ویژگی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. شما با استفاده از تلفن همراه خود در هر مکانی که قرار دارید، می‌توانید رفت و آمد به خانه را کنترل نمایید و یا هنگامی که خانه نیستید، قادر خواهید بود که درب را برای مهمان خود باز نمایید تا ایشان پشت درب نماند.

۷. قابلیت‌های فراوان

قفل هوشمند از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است که آن را به یک محصول کاملاً مفید و لازم تبدیل کرده است. روش‌های بازگشایی مختلف همچون اثر انگشت، تشخیص چهره، کارت هوشمند و رمز عبور به شما کمک می‌کند تا انتخاب‌های بسیاری برای بازگشایی درب داشته باشید. از قابلیت‌های دیگر قفل هوشمند می‌توان به کلید مهمان، قفل شدن اتوماتیک درب و کلید مکانیکی برای شرایط اضطراری اشاره نمود.

قفل هوشمند را از کجا بخریم؟

احتمالاً شما نیز مانند بسیاری از افراد، با بیشتر آشنا شدن با قفل هوشمند، تصمیم به خریدن آن گرفته اید. مسلماً وجود چنین تکنولوژی‌هایی می‌تواند کمی گران به نظر برسد. قفل‌های هوشمند خارجی موجود در بازارها به دلیل افزایش ناگهانی ارز، به قیمت‌های سرسام آوری رسیده اند و خرید آنها اصلاً صرفه اقتصادی ندارد. انتخاب هوشمندانه، خرید قفل‌های هوشمند ایرانی با همان کیفیت یا بهتر از آن است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته، بهترین تولید کننده قفل‌های هوشمند ایرانی را می‌توان گروه صنعتی تنسر لاک نامید. این گروه تولیدی با به کارگیری دانش متخصصان ایرانی و بهره گیری از ماشین آلات پیشرفته، توانسته است بهترین قفل‌های هوشمند ایرانی را تولید نماید و تبدیل به اولین صادرکننده قفل هوشمند در کشور شود.

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