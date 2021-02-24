به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان بسیاری در سال‌های فعالیت خود در مجموعه تئاتر شهر حضور داشته و آثار خود را روی صحنه برده‌اند و یا بر صحنه سالن‌های تئاتر شهر به ایفای نقش پرداخته‌اند. این مجموعه برای بسیاری از هنرمندان تئاتر دارای جایگاه و اهمیت بسزایی است.

نبود حریمی مشخص برای این بنای مهم تئاتری و آسیب‌ها و شرایطی که برای مجموعه رقم زده، معضلی است که مورد انتقاد بسیاری از هنرمندان تئاتر قرار گرفته و مطالبه جدی شأن از مدیران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی رسیدگی به این موضوع و برطرف کردن این معضل است.

علی نصیریان یکی از چهره‌های مطرح، تأثیرگذار و ماندگار بازیگری و تئاتر ایران است. وی که مؤسس گروه «تئاتر مردم» و از اعضای اصلی گروه تئاتر «هنر ملی» است در طول ۷ دهه فعالیت خود به عنوان نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر، آثار ماندگاری را به ثبت رسانده که برخی از این آثار و نقش آفرینی‌ها در مجموعه تئاتر شهر بوده است.

آخرین تجربه حضور نصیریان بر صحنه تئاتر شهر با نمایش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی در سالن اصلی این مجموعه تئاتری رقم خورد.

این چهره شناخته شده هنر ایران معتقد است که مجموعه تئاتر شهر به عنوان یکی از سمبل‌های فرهنگی و هنری شهر تهران باید دارای حریمی مشخص باشد و به آن رسیدگی شود.

نصیریان درباره نیاز مجموعه تئاتر شهر به داشتن حریمی مشخص، به خبرنگار مهر گفت: محوطه پیرامون تئاتر شهر که جزو حریم این بناست و مربوط به شهر نیست، خیلی ولنگ و باز است و افراد مختلف می‌توانند به آنجا بیایند و هزار کار و حتی کارهای خلاف انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه تئاتر شهر، تئاتر رسمی و مهم شهر تهران و سمبل کار فرهنگی و هنری در پایتخت ایران است، متذکر شد: صحیح نیست که وضعیت تئاتر شهر اینگونه باشد.

نویسنده و کارگردان نمایش‌های متعددی از جمله «بلبل سرگشته» و «بنگاه تئاترال» یادآور شد: وقتی به تماشای تئاتر یا اپرا در کشورهای دیگر می‌رویم می‌بینیم که چقدر در نگهداری و محافظت آن بناها اهتمام شده در صورتیکه ما اصلاً به این موضوع در خصوص تئاتر شهر توجه نمی‌کنیم.

نصیریان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من خدمت شهردار محترم تهران ارادت دارم و ایشان در موارد متعدد به ویژه فوت همسرم به من محبت داشته است. به همین دلیل استدعا می‌کنم دستور بدهند حریم تئاتر شهر مشخص شود و به حریمش رسیدگی شود تا این مجموعه محفوظ بماند.

بازیگر نمایش‌های متعددی از جمله «تانگوی تخم مرغ داغ» و «هفت شب با مهمانی ناخوانده» معتقد است باید حریم تئاتر شهر هنرمندپسندانه و مردم‌پسندانه باشد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه تالار وحدت دارای حریم مشخص و فضای سبز است و به خوبی از آن نگهداری می‌شود، تأکید کرد: خواهش من این است که برای تئاتر شهر هم به همین شکل اقدام شود. شهردار تهران لطف کنند و دستور بدهند که حریم تئاتر شهر نیز هم به لحاظ زیبایی بنا و هم زیبایی شهر، شکل بگیرد و به آن رسیدگی و از تئاتر شهر هم محافظت شود.