به گزارش خبرنگار مهر، ۵ اسفند مطابق با زادروز شیخ طوسی، روز مهندس نامیده می‌شود؛ همواره یکی از مواردی که مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن اعتراض دارند، دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان هاست.

به خصوص که مهندسان ناظر مدعی هستند که این حقوق‌های نجومی از محل حق عضویت و همچنین دستمزد آنها از محل حق نظارت بر پروژه‌های ساخت و ساز است که از سوی سازنده ابتدا به حساب سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها واریز شده و سپس سازمان‌های نظام مهندسی نیز به تدریج و همزمان با پیشرفت پروژه، حق الزحمه نظارت آن را با کسر درصدی به عنوان سهم سازمان، به حساب مهندسان ناظر واریز می‌کنند.

معاون اسبق مسکن وزارت راه: حقوق‌های نجومی به نظام مهندسی‌ها بازگشته است

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و سال اول دولت دوازدهم در آذر ماه سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر، بر دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مهر تأیید زد.

وی گفت: در خصوص نظام مهندسی ما در دولت یازدهم تمام تلاش خود را کردیم که جلوی دست درازی برخی اعضای هیئت مدیره به حق نظارت مهندسان را حذف کنیم، اما بار دیگر توانسته‌اند برای خود حقوق‌های ۲۷ تا ۲۹ میلیون تومانی در هیئت مدیره های سازمان‌های استانی تصویب کنند.

معاون مسکن وزارت راه: در برخورد با تخلفات با هیچیک از هیئت مدیره های نظام مهندسی‌ها رودربایستی نداریم

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا دریافتی‌های نجومی هیئت مدیره های نظام مهندسی‌ها صحبت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: از آنجایی که این موضوع را بررسی نکرده‌ام نمی‌توانم رد یا تأیید کنم که اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی حقوق‌های چند ده میلیون می‌گیرند.

وی افزود: در این مدت بیش از یک سال که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بودم، برخوردهایی که با تخلفات نظام مهندسی داشته‌ایم، نشان می‌دهد به هیچ عنوان با هیچ از فعالان این بخش، رودربایستی نداشته‌ایم.

معاون وزیر راه گفت: تا کنون با چندین عضو هیئت مدیره سازمان‌های استانی نظام مهندسی در کشور و همچنین با برخی رؤسای نظام مهندسی در استان‌ها که تخلفات مالی یا حقوقی داشته باند، برخورد قاطع کرده‌ایم. رسالت واقعی ما، دفاع از مهندسان و جایگاه مهندسی است.

محمودزاده همچنین از تشکیل کارگروه مشترک معاونت مسکن وزارت راه با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای بازرسی از نظام مهندسی استان‌ها خبر و ادامه داد: از نظر قانونی اجازه نداریم دریافتی‌های هیئت مدیره نظام مهندسی‌ها کنترل کنیم؛ این موضوع در حیطه کاری ما نیست.

رئیس نظام مهندسی تهران: سقف حقوق هیئت مدیره ۱۱.۲ میلیون تومان است

سید علیرضا میرجعفری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دریافتی‌های اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان این استان بیان کرد: حقوق اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی تهران بر اساس حداکثر حضور ۱۴۰ ساعت و هر ساعت ۸۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: حاصل ضرب این رقم، ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و اگر در ده‌ها کمیسیون هم عضو باشند و در همه جلسات حاضر شوند، بیش از این رقم دریافت نخواهند کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: دریافتی‌های اعضای هیئت مدیره این سازمان کاملاً مشخص و شفاف است و اگر کسی بخواهد می‌تواند فیش حقوقی اعضای هیئت مدیره را ملاحظه کند.