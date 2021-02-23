به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه با بیان اینکه ناباروری خودخواسته شکل جدید ناباروری است، گفت: زوجینی را می‌بینیم که با وجود آنکه قدرت باروری دارند ولی نمی‌خواهند بارور بشوند یا اساساً تمایلی به داشتن فرزند ندارند. ناباروری‌های خودخواسته می‌تواند تعریف جدیدی از ناباروری ایجاد کند.

وی افزود: این خطر فزاینده، به خصوص برای جوامعی که اهمیتِ داشتن فرزند برای‌شان بسیار مهم است و یا مثل کشور ما به سمت پیری جمعیت حرکت می‌کنند، بسیار جدی است که عمدتاً دلایل اجتماعی و اقتصادی می‌تواند داشته باشد.

این متخصص بیولوژی تولید مثل درباره اینکه دانش پزشکی چقدر می‌تواند به افراد نابارور کمک کند، گفت: ۹۰ درصد کسانی که دچار انواع مشکلات مرتبط با ناباروری هستند و در سن باروری نیز قرار دارند، به کمک تکنولوژی‌های نوین که در کشور ما هم وجود دارد، امکان فرزندآوری پیدا می‌کنند. علوم و تکنولوژی‌های پیشرفته به سطحی رسیده که حتی برای سخت‌ترین مشکلات ناباروری نیز راه حل‌هایی یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های توریستی و توان کشور در حوزه پزشکی و قیمت بالای نرخ ارز را از دلایل اقبال کشورهای همسایه از توریسم پزشکی در ایران از جمله برای درمان ناباروری دانست و گفت: برخی از هم‌وطنان دچار مشکلات اقتصادی برای پیگیری روند درمان خود هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: خوشبختانه امروز داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکنیک‌های درمانی تحت برخی از بیمه‌های تکمیلی قرار دارند. مشخصاً بیمه شهرداری تهران بخش بزرگی از هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم افزود: پس از ابلاغ رهبری برای افزایش جمعیت نیز مراجعان به مراکز دولتی امکان دریافت یک سیکل در سال به صورت رایگان را پیدا کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه برای باروری معمولاً بیش از یک بار دریافت سیکل نیاز است و برخی از زوجین به دلیل مشکلات مالی و برخی مسائل فرهنگی از حل مشکلشان مأیوس شوند، اظهار کرد: در کل هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به نسبت سایر کشورها چندان بالا نیست.

به گفته چوبینه، ناباروری هم زوجین را تحت تأثیر قرار می‌دهد هم خانواده‌های آنها را. ضمن اینکه موجب ایجاد بیماری‌هایی روانی مثل افسردگی و آسیب‌های اجتماعی چون طلاق نیز می‌شود و بدین ترتیب جامعه را درگیر می‌کند.

وی با بیان اینکه نمی‌شود خانواده‌هایی محروم از صدای نوزاد باشند و از سوی دیگر به خانواده‌ها اجبار کنیم که بیش از دو فرزند داشته باشند، خواستار توجه بیشتر مسئولین به درمان ناباروری شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره دیگر خدماتی که علم پزشکی به کمیت و کیفیت جمعیت می‌کند گفت: علوم و تکنولوژی جدید کمک می‌کند زوجینی که در خانواده‌های خود تجربه تولد فرزند معیوب داشته‌اند، از تکرار این تجربه برای خود جلوگیری کنند.

وی افزود: تکنولوژی‌های جدید، امکان تعیین جنسیت فرزند را می‌دهند. امکان تعیین جنسیت یکی از راه‌های تشویق به تولید موالید برای خانواده‌هایی است که فرزندی از یک جنسیت خاص می‌خواهند.

چوبینه با بیان اینکه تعیین جنسیت از فرزند دوم به بعد امکان‌پذیر است، گفت: البته من واقعاً این کار را توصیه نمی‌کنم چون هم هزینه زیادی دارد، هم گرفتاری‌های مختلفی را برای خانواده ایجاد می‌کند و هم زنان مجبور می‌شوند درد و رنج اتاق عمل را تحمل کنند.

وی با تاکید بر لزوم بررسی پزشکی دستگاه تولید مثل از دوره نوزادی یادآور شد: برخی ناباروری‌ها ثانویه هستند و اگر در همان ابتدا به آنها توجه شود، می‌توان از ناباروری در سنین بالاتر جلوگیری کرد. به ویژه پس از دوره بلوغ توجه به بهداشت سیستم تولید مثل بسیار مهم است.

این متخصص بیولوژی تولید مثل همچنین توصیه کرد: خانواده‌هایی که به هر دلیل فعلاً نمی‌خواهند دارای فرزند شوند، حتماً با پزشک مشورت کنند که مطمئن شوند امکان باروری در آینده برای‌شان ممکن باشد.

چوبینه در پایان با اشاره به اینکه هر کس در طول عمر خود ممکن است به دلایلی مانند بیماری، سبک زندگی و تغذیه با کاهش و اختلال در توان تولید مثل سالم مواجه شود، بهترین زمان باروری برای زنان را از ۲۲ تا ۲۹ سالگی و بعضاً تا ۳۱ سالگی و برای مردان سنین زیر ۴۰ سال دانست.