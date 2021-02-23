به گزارش خبرنگار مهر، سهراب گیلانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: امریکایی ها تاکنون در برجام بدعهدی کردند و بدترین رفتارها را علیه ایران انجام دادند.

وی اظهار داشت: تأکید مجلس شورای اسلامی این است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران به درستی اجرا شود و ما تکرار اشتباهات گذشته را به هیچ وجه نمی پذیریم و از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه می خواهیم مصوبه مجلس را اجرا کنند.

نماینده مردم شوشتر در مجلس بیان کرد: ما به هیچ وجه نمی پذیریم که امریکا رفتار متکبرانه و نامتعارف خود را بر مردم ایران تحمیل کند و باید به این مسئله توجه کرد که روسای جمهور آمریکا همگی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تحریم های خود علیه ایران اجرایی کردند و جمهوری خواهان و دموکرات ها با یکدیگر فرقی ندارند و دو روی یک سکه هستند.

گیلانی تصریح کرد: از موضع گیری روز گذشته مقام معظم رهبری درباره قانون مجلس تشکر می کنم و مجلس یازدهم پشت سر مقام معظم رهبری حرکت و به وظایف خود عمل می کند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را نیز با نگاه به کمک به اقشار ضعیف جامعه، بازنشستگان و فرهنگیان مورد بحث و بررسی قرار می دهد.