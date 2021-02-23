تشریح ماجرای درگیری در مرز سراوان از شایعه تا واقعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تیراندازی در مرز سراوان، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با تشریح این حادثه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۸ صبح دیروز در مرز شمسر شهرستان سراوان توسط سوخت‌برها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی مأموران پاکستانی یک نفر از سوخت‌برها کشته شد و تعدادی زخمی شدند.

محمدهادی مرعشی افزود: گذرگاه‌های قانونی و مشخص‌شده توسط خود مردم محلی برای استفاده از طرح رزاق و سهمیه سوخت واگذارشده به آنها ساماندهی شده است و همه باید به رعایت قانون و روند اجرای آن و تردد در مرزها احترام بگزارند.

وی با بیان اینکه با تحریک و فضاسازی گروهک تروریستی جیش‌الظلم و تحرکات برخی سودجویان در حوزه شهرستان سراوان، درگیری مرزی به‌وجود آمد که در این درگیری ۲ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.

وی با ابراز اینکه تجمع افراد سوخت‌بر در گذرگاه مرزی و عدم خویشتن‌داری آنان، سبب هجوم و حمله صبح امروز به پاسگاه مرزی کشورمان شده است، گفت: با حمله افراد به پاسگاه مرزی و سوء‌استفاده برخی سودجویان سوخت‌بر با آتش زدن یک دستگاه موتورسیکلت، اقدام به سنگ‌پرانی به‌سمت پاسگاه می‌کنند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان بعد از این ماجرا با معتمدان محلی صحبت کردیم و موضوع تحت کنترل در آمد، ادامه داد: اما امروز باز عده‌ای در فضای مجازی مردم را برای تجمع تحریک می‌کردند که باز عده‌ای به‌سمت فرمانداری حمله کردند و با شکستن شیشه‌های فرمانداری متفرق شدند.

مرعشی به تحریک و فضاسازی گروهک تروریستی جیش‌الظلم با پخش کلیپی در خصوص زیرسؤال بردن طرح رزاق اشاره کرد و گفت: گروهک‌های ضدانقلاب و معاند از قبل با ترسیم نقشه و ترغیب افراد سودجو دست به این اقدام خرابکارانه زده‌اند.

وی ضمن محکوم کردن حمله برخی افراد سودجو به فرمانداری شهرستان سراوان اضافه کرد: طرح رزاق یک طرح کارشناسی‌شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم تداوم پیدا خواهد کرد.