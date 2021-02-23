شایعات در مورد خانواده ام کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه و در جمع خبرنگاران در پاسخ به حواشی مطرح شده پیرامون خانواده خود عنوان کرد: این شایعات کذب محض است و در فرصت بیشتری توضیح می‌دهم.

وی در خصوص وضعیت زندانیان کشور و حواشی که پیرامون فوت بهنام محجوبی مطرح شده است نیز گفت: زندان محدودیت‌های خاص خود را دارد و زندانیان ما نسبت به زندانیان دنیا از جهات مختلف وضعیتشان بهتر است و هزینه‌ای که برای درمان و بهداشت مخصوصاً در رابطه با کرونا می‌شود بسیار بالا و قابل توجه است هم‌چنین در رابطه به ارفاقاتی که به زندانیان می‌شود وضعیت ما بی‌نظیر است و هیچ کجا به اندازه ایران ارفاق صورت نمی‌گیرد.

اژه‌ای گفت: وضع ما خیلی بهتر است و آنچه دنبال آن هستیم جلوگیری از ورود به زندان است و لازمه آن این است فرد مرتکب جرم نشود و اگر شد الزاماً به زندان نرود.

وی افزود: در مجلس تلاش شد و خیلی از حبس‌ها کاهش پیدا کرد و بر مجازات‌های جایگزین تکیه شده است و در حال انجام است.

معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت: اگر زندانی نسبت به ظرفیت زندان زیاد باشد امکان تفکیک کامل نیست و طبقه بندی کامل نیازمند کمک دولت و مجلس است.