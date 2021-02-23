رد شکایت ایوانکوویچ از پرسپولیس در فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با پیگیری بخش بین‌الملل باشگاه و ارائه مستندات در قالب لایحه ارسالی، شکایت زلاتکو ایوانکوویچ هم برای دریافت پاداش آسیایی از سوی کمیته تعیین وضعیت فیفا مردود اعلام شد.

فدراسیون جهانی فوتبال در حکمی که دوشنبه گذشته ابلاغ شد و امروز به دست مدیریت باشگاه رسید، اعلام کرد پرونده مذکور با تک داور ایتالیایی بررسی شد و پس از بررسی ادعا و دفاعیه ارائه شده، رأی خود را به سود باشگاه پرسپولیس و در رد درخواست پاداش فینال آسیایی از سوی مربی پیشین سرخپوشان صادر کرده است.

باشگاه پرسپولیس با توجه به پرداخت پاداش حضور در فینال رقابت‌های سال ۲۰۱۸ لیگ قهرمانان آسیا و عدم حضور نامبرده در رقابت‌های فصل ۲۰۲۰ آن مسابقات، این ادعا را وارد ندانسته بود و طبق حکم فیفا، شکایت زلاتکو ایوانکوویچ هم بی‌اثر شد تا دومین پرونده شکایت علیه پرسپولیس مختومه شود.