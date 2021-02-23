تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی از اهداف حوزه علمیه مشکات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک اعیاد ماه رجب و میلاد امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)، از جذب طلاب جدید در این حوزه از ابتدای اسفندماه خبر داد و گفت: حوزه علمیه مشکات از ابتدای تأسیس آن در سال ۱۳۸۸ با رویکرد جذب نخبگان به حوزه و با هدف کمک به اهداف انقلاب اسلامی ایجاد شد.

مدیر حوزه علمیه مشکات چهار هدف اصلی از تشکیل این حوزه علمیه را تولید نظریات نظام ساز، تبیین و تبلیغ نظریات اصیل اسلامی در حوزه نظامات، تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی و کمک به تحقق اجرای نظریات نظام ساز بیان کرد و افزود: جهت تحقق تمدن اسلامی مدنظر رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه نقش بی بدیلی دارند و حوزه علمیه مشکات در مباحث تبیین، ترویج و تحقق نظریات اسلامی یاریگر حوزه‌های علمیه است.

وی افزود: در حال حاضر ۸ مدرسه علمیه تحت مدیریت حوزه علمیه مشکات در استان‌های قم، تهران، اصفهان و کرمانشاه در حال تربیت طلاب بوده و تاکنون بیش از ۷۷۰ طلبه نخبه در این مدارس تحصیل کرده‌اند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به صدور مجوز جذب طلاب خارجی در حوزه علمیه مشکات از سال جدید تحصیلی افزود: تعداد زیادی از طلاب تحصیل کرده در این حوزه به عنوان مدرس و استاد وارد فضاهای آموزشی و دانشگاهی شده و تعدادی هم وارد مسئولیت‌های اجرایی شده‌اند.

در ادامه حجت الاسلام حبیبیان معاون علمی حوزه علمیه مشکات با تشریح برنامه‌های علمی و آموزشی این حوزه اضافه کرد: علاوه بر دروس عمومی حوزه‌های علمیه، انجمن‌های علمی متعددی با هدف ارتقای وضعیت علمی طلاب در حوزه علمیه مشکات تشکیل شده و در حال فعالیت می‌باشند.

وی با اشاره به حضور ۱۸۰ تن از اساتید حوزه در این مرکز حوزوی، افزود: دوره مقدمات و سطح در حوزه علمیه مشکات ۷ سال در نظر گرفته شده و طلاب بعد از طی این ۷ سال وارد سطح خارج خواهند شد.

گفتنی است ثبت نام و پذیرش حوزه علمیه مشکات از اول اسفندماه ۱۳۹۹ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ از طریق پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه مشکات به آدرس: http://www.howzehmeshkat.ir انجام می‌شود.