به گزارش خبرگزاری مهر، در شب میلاد امام علی (ع) ویژه برنامه‌های متعددی پیش بینی شده که قرائت زیارت امین الله، مدیحه سرایی، شعرخوانی، همخوانی گروه سرود گلدسته‌های حرم و سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر رفیعی از جمله این برنامه‌ها است.

این مراسم ۶ اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء از ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۹:۱۵ در رواق بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در سالروز میلاد این امام همام نیز مصادف با ۷ اسفندماه، مراسمی با حضور شاعر آئینی حسین مؤدب، مداحی امیر عارف و محمد جعفرنژاد و سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر رفیعی پیش بینی شده است که از ساعت ۱۰:۲۰ در رواق حضرت زهرا (س) آغاز می‌شود.

در شام میلاد امام علی (ع) نیز زائران و مجاوران پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در رواق بزرگ امام خمینی (ره) از بیانات حجت‌الاسلام ناصر رفیعی بهره‌مند خواهند شد.

دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی نیز در شب و روز میلاد حضرت علی (ع)، با برگزاری چند ویژه برنامه میزبان قرآن دوستان خواهد بود.

برگزاری محفل قرآنی «ام ابیها»، کارگاه هنری «همای رحمت»، انجام ختومات قرآنی، و برگزاری مسابقه «قرآن ناطق» از محوری ترین برنامه‌های قرآنی این ایام خواهد بود.