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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۷:۰۹

معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اعلام کرد؛

ویژه برنامه‌های حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد امیرالمومنین(ع)

ویژه برنامه‌های حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد امیرالمومنین(ع)

مشهد - ویژه برنامه‌های حرم مطهر رضوی که هم‌زمان با فرارسیدن میلاد با سعادت امیرالمومنین(ع)، و به همت معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب میلاد امام علی (ع) ویژه برنامه‌های متعددی پیش بینی شده که قرائت زیارت امین الله، مدیحه سرایی، شعرخوانی، همخوانی گروه سرود گلدسته‌های حرم و سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر رفیعی از جمله این برنامه‌ها است.

این مراسم ۶ اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء از ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۹:۱۵ در رواق بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در سالروز میلاد این امام همام نیز مصادف با ۷ اسفندماه، مراسمی با حضور شاعر آئینی حسین مؤدب، مداحی امیر عارف و محمد جعفرنژاد و سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر رفیعی پیش بینی شده است که از ساعت ۱۰:۲۰ در رواق حضرت زهرا (س) آغاز می‌شود.

در شام میلاد امام علی (ع) نیز زائران و مجاوران پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در رواق بزرگ امام خمینی (ره) از بیانات حجت‌الاسلام ناصر رفیعی بهره‌مند خواهند شد.

دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی نیز در شب و روز میلاد حضرت علی (ع)، با برگزاری چند ویژه برنامه میزبان قرآن دوستان خواهد بود.

برگزاری محفل قرآنی «ام ابیها»، کارگاه هنری «همای رحمت»، انجام ختومات قرآنی، و برگزاری مسابقه «قرآن ناطق» از محوری ترین برنامه‌های قرآنی این ایام خواهد بود.

کد مطلب 5154973

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