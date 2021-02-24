به گزارش خبرنگار مهر، اظهارنظر «أیمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن در دیدار با وزیر امور خارجه قطر مبنی بر آمادگی کشورش برای ارائه هرگونه کمک به قطر در جهت برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲، حسابی خبرساز و پرحاشیه شد.

یک روز بعد از این اظهارنظر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویری از یک زمین فوتبال در کشور اردن که زیر شن و ماسه رفته است، منتشر کرد و نوشت: «چه کسی می‌خواهد این زمین را تمیز کند؟» اردنی‌ها این پیام و تصویر AFC را تمسخر و کنایه این نهاد برای کمک به قطر و برگزاری جام جهانی برداشت کردند و مطالب زیادی علیه کنفدراسیون آسیا از سوی اردنی‌ها منتشر شد.

بعد از ایجاد هجمه علیه AFC در فضای مجازی، فدراسیون فوتبال اردن هم با انتشار بیانیه‌ای، از کنفدراسیون آسیا بابت این اقدامش که برای بار دوم تکرار شده است، به شدت انتقاد کرد.

در بخشی از بیانیه فدراسیون اردن که به نوعی حمله به AFC است، آمده: « این برای دومین بار است که از این عکس برای ساختن جوک در ماه‌های گذشته استفاده کرده‌اید در حالی که مردم ما تحت قرنطینه و محدودیت‌های شدید هستند. این تصویر گرفته شده به یک استادیوم در شهر الحمیمه بر می‌گردد که در یکی از محروم‌ترین نقاط کشورمان واقع شده است و با این شوخی به همه کسانی که برای حفظ آن استادیوم‌ها خستگی ناپذیر کار می‌کنند، توهین می‌کنید.»

همچنین «سمر نصار» دبیر کل فدراسیون فوتبال اردن هم گفت: اشتیاق اردن برای فوتبال باعث ایجاد استادیوم‌هایی در روستاها و در قلب صحرای زیبای ما می‌شود و ما به انگیزه می‌دهد تا علیرغم همه گیری ویروس کرونا، فعالیت فوتبال را ادامه بدهیم. از علاقه AFC به استادیوم زیبای روستا، متحیر شدیم و امیدواریم همین توجه را به مسابقات قهرمانی آسیا بدون ایجاد وقفه و به تعویق انداختن، داشته باشید.