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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۱۸

حمله فدراسیون فوتبال اردن به AFC بعد از تمسخر زمین ماسه‌ای

حمله فدراسیون فوتبال اردن به AFC بعد از تمسخر زمین ماسه‌ای

در پی انتشار پیام و تصویر کنایه آمیز کنفدراسیون فوتبال آسیا از یک زمین فوتبال در کشور اردن، فدراسیون فوتبال این کشور به شدت از AFC انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارنظر «أیمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن در دیدار با وزیر امور خارجه قطر مبنی بر آمادگی کشورش برای ارائه هرگونه کمک به قطر در جهت برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲، حسابی خبرساز و پرحاشیه شد.

یک روز بعد از این اظهارنظر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویری از یک زمین فوتبال در کشور اردن که زیر شن و ماسه رفته است، منتشر کرد و نوشت: «چه کسی می‌خواهد این زمین را تمیز کند؟» اردنی‌ها این پیام و تصویر AFC را تمسخر و کنایه این نهاد برای کمک به قطر و برگزاری جام جهانی برداشت کردند و مطالب زیادی علیه کنفدراسیون آسیا از سوی اردنی‌ها منتشر شد.

بعد از ایجاد هجمه علیه AFC در فضای مجازی، فدراسیون فوتبال اردن هم با انتشار بیانیه‌ای، از کنفدراسیون آسیا بابت این اقدامش که برای بار دوم تکرار شده است، به شدت انتقاد کرد.

در بخشی از بیانیه فدراسیون اردن که به نوعی حمله به AFC است، آمده: « این برای دومین بار است که از این عکس برای ساختن جوک در ماه‌های گذشته استفاده کرده‌اید در حالی که مردم ما تحت قرنطینه و محدودیت‌های شدید هستند. این تصویر گرفته شده به یک استادیوم در شهر الحمیمه بر می‌گردد که در یکی از محروم‌ترین نقاط کشورمان واقع شده است و با این شوخی به همه کسانی که برای حفظ آن استادیوم‌ها خستگی ناپذیر کار می‌کنند، توهین می‌کنید.»

همچنین «سمر نصار» دبیر کل فدراسیون فوتبال اردن هم گفت: اشتیاق اردن برای فوتبال باعث ایجاد استادیوم‌هایی در روستاها و در قلب صحرای زیبای ما می‌شود و ما به انگیزه می‌دهد تا علیرغم همه گیری ویروس کرونا، فعالیت فوتبال را ادامه بدهیم. از علاقه AFC به استادیوم زیبای روستا، متحیر شدیم و امیدواریم همین توجه را به مسابقات قهرمانی آسیا بدون ایجاد وقفه و به تعویق انداختن، داشته باشید.

کد مطلب 5155051

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    نظرات

    • AE ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کم کم تمام کشورهای آسیایی دارند ای اف سی را مورد انتقاد قرار می دهند و شروع انتقاد ازمحرومیت عیسی آل کثیر ازتیم پرسپولیس ایران شروع گردید . یک انقلاب مدیریتی باید درای اف سی رخ دهد و ما فکرمی کنیم ۲۰۰ سال ازبرنامه های فیفا‌عقب هستند و نسبت به پیشرفت فوتبال و بازیکنان عالی آسیایی نظربدی دارند .

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