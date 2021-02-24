تعداد مبتلایان قطعی کرونای انگلیسی در اصفهان به ۳ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره چنگیز صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت یک سالگی شیوع کرونا در کشور و استان اصفهان با بیان اینکه در این بازه زمانی می‌توان گفت رفتار ویروس برای متخصصان امر شناخته شده است، اظهار داشت: همچنین در زمینه تولید تجهیزات پیشگیری از بیماری همچون مواد ضد عفونی کننده و ماسک به مازاد مصرف رسیدیم.

وی با بیان اینکه مراقبت فردی و همکاری تک تک افراد جامعه در زمینه مدیریت بیماری کرونا اصلی اساسی است، ابراز داشت: ما در آستانه ورود به موج چهارم کرونا در اصفهان هستیم و چنانچه شرایط به همین روال ادامه یابد شرایط بدی را تجربه خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه متأسفانه تاکنون سه نفر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ویروس جهش یافته انگلیسی مبتلا شده‌اند، افزود: از خانواده‌ها و اطرافیان این بیماران که حدود ۱۰۰ نفر بودند نیز تست با پرایمر انجام شده است.

وی با بیان اینکه رفتار ویروس جهش یافته کرونا از والد خود که همان ویروس ووهان است، وحشیانه‌تر است، ادامه داد: این در حالی است که قدرت انتشار و کشندگی این ویروس نیز بسیار زیاد است.

اصفهان در خط اول شیوع کرونای انگلیسی

چنگیز با بیان اینکه استان اصفهان به علت مراوداتی که با استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و دیگر استان‌های غربی دارد در خط اول تهاجم ویروس جهش یافته انگلیسی قرار دارد، تصریح کرد: در این زمینه مردم زیرک اصفهان باید مراقب باشند تا بار دیگر در شرایط بحرانی قرار نگیریم.

وی ادامه داد: همچنین چنانچه افرادی با کسانی که از عتبات عالیات برگشته‌اند ارتباط داشته و کمترین علامتی دارند باید حتماً مراقبت‌های لازم و قرنطینه را تا بهبودی کامل در دستور کار قرار دهند.