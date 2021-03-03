سعید مراغهچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نیمفصل اول لیگ برتر اظهار داشت: بیشتر بازیهای نیمفصل را تماشا کردم و متأسفانه باید بگویم اُفت زیادی در آن وجود داشت. شاید سه یا چهار بازی، تماشایی و جذاب بود و این برای فوتبال ما خوب نیست.
وی ادامه داد: پرسپولیس تیم یکدستی بود و توانست نتایج خوبی هم کسب کند اما در مجموع بازیها چنگی به دل نزد و نتوانستیم لیگ فنی را در نیم فصل اول داشته باشیم.
کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال در مورد عملکرد این تیم گفت: آبیپوشان به لحاظ نتیجهگیری خوب بودند و نسبت به سالهای گذشته که این تیم در ردههای پایین قرار داشت، امسال نتایج خوبی گرفته و هفتهها صدرنشین بوده است. شاید آنها بازی زیبایی نداشتند، ولی توانستند هفتهها صدرنشین باشند و در چند هفته آخر صدرنشینی را تقدیم رقیب سنتی کردند.
مراغهچیان افزود: مردم بازی زیبا میخواهند و استقلال باید در نیمفصل دوم هم زیبا، بازی و هم نتایج قابل قبولی کسب کند. کادر فنی استقلال باید ضعفهای خود را پوشش دهد. نقطه ضعفهای اصلی استقلال، هافبک و دفاع وسط است که با جذب دو بازیکن خوب میتواند از لحاظ فنی شرایط بهتری داشته باشد.
وی در مورد اتفاقاتی که پس از بازی با سپاهان برای استقلال رخ داد و بحث برکناری فکری گفت: برکناری فکری، مشکلی را از تیم دوا نمیکند، او نتایج خوبی گرفته، هفتهها صدرنشین بوده و حالا باید از این تیم حمایت کرد. وقتی سرمربی تحت فشار قرار میگیرد، هم خود او و هم بازیکنان از لحاظ روحی و روانی شرایط خوبی نخواهند داشت و تیم دچار حاشیه میشود.
وی در مورد نقطه ضعف اصلی آبیپوشان گفت: به اعتقاد من، اصلیترین ضعف استقلال، مدیریت این تیم است. حال این سؤال مطرح است که مددی چگونه و از کجا به استقلال آمد؟ آیا او در باشگاه سایپا هم مدیریت میکرد؟ ضعفهای مدیریتی به استقلال ضربه زده، حتی پیشکسوتان هم مدیریت مددی را قبول ندارند و همین مسئله باعث شده که آبیپوشان دچار مشکلات زیادی شوند.
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