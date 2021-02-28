ورود یک سامانه‌ بارشی از جنوب غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز بهتدریج با ورود سامانهای از جنوب غرب کشور در استانهای خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و ایلام وقوع رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
فردا با گسترش و تقویت این سامانه بارشی علاوه بر این مناطق در استانهای اصفهان، یزد، فارس، شمال استان کرمان، جنوب خراسان رضوی و بخشهایی از خراسان جنوبی بارش خواهیم داشت.
طی این روز با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر در سواحل این دریا کاهش دما، مواج شدن و بارش پیشبینی میشود، در اواخر وقت روز دوشنبه در شمال غرب کشور نیز بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
شدت بارش طی فردا در زاگرس مرکزی شامل شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و غرب فارس خواهد بود.
روز سهشنبه با گذر موجی از نوار شمالی کشور در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی، شرق و شمال شرق کشور و در استانهای مرکزی، همدان، قم و کرمان بارش خواهیم داشت.
طی روز چهارشنبه در شمال شرق و برخی نقاط سواحل دریای خزر نیز بارش پراکنده رخ میدهد، از اواخر وقت روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور میشود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ اسفند) این سامانه در شمال غرب، غرب، دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی، مرکز، سواحل دریای خزر، دامنههای جنوبی البرز و شمال شرق کشور فعال خواهد بود و طی روز شنبه (۱۶ اسفند) از سمت شمال شرق از کشور خارج میشود.
از امروز تا آخر هفته افزایش دما در نیمه شرقی کشور محسوس و بین ۷ تا ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
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