۷ کتاب علمی و ۷ تشکل زیست محیطی برنده جایزه مهرگان علم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه مهرگان اسامی پنج نامزد نهایی دریافت جایزه مهرگان علم در بخش ”یک عمر تلاش در عرصه محیط‌زیست“ را در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود.

اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان این دوره جایزه مهرگان علم در سه بخش بهترین کتاب‌های علمی- زیست‌محیطی، برترین تشکل‌های زیست‌محیطی (NGO)ها و اثرگذارترین شخصیت‌های محیط زیست ایران، ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه مقارن با روز جهانی حیات وحش و اولین سالروز درگذشت مهندس اسکندر فیروز رییس هیأت داوران جایزه مهرگان علم در کانال تلگرام جایزه مهرگان به نشانی https://t.me/mehreganprize_fa اعلام خواهد شد.

هم‌زمان با اعلام برگزیدگان، برای بزرگداشت دو شخصیت تأثیرگذار محیط‌زیست ایران زنده‌یادان: اسکندر فیروز بنیان‌گذار سازمان محیط زیست و هنریک مجنونیان نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه یادمانی مجازی برگزار خواهد شد.

داوری این دوره جایزه مهرگان علم را هفت تن از برجسته‌ترین کارشناسان محیط زیست ایران متشکل از: زنده‌یاد اسکندر فیروز، و هوشنگ ضیایی، اسماعیل کهرم، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور و مژگان جمشیدی بر عهده داشتند.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با قدردانی از داوران جایزه مهرگان علم گفت: داوران ۱۸ ماه پیش کار خود را با بررسی ۱۴۳ عنوان کتاب علمی- زیست‌محیطی، ارزیابی عملکرد ۵۶ تشکل مردم‌نهاد و اثربخشیِ تلاش ۱۲ شخصیت نامزد دریافت جایزه‌ی «یک عمر تلاش» آغاز کردند.

۱۴ کتاب، ۱۴ تشکل زیست‌محیطی و ۵ شخصیت انتخاب شدند اما داوران برای گزینش ۷ کتاب و ۷ تشکل نهایی، کار دشوارتری پیش رو داشتند؛ چرا که کتاب‌ها از سطح کیفی نزدیک به هم برخوردار بودند و تقریباً همه تشکل‌های انتخاب‌شده نیز عملکرد درخشان، مؤثر و قابل قبولی داشتند. در نهایت این مرحله از انتخاب‌ها نیز انجام شد و نامزدهای نهایی سه بخش جایزه مهرگان علم مشخص شدند.

شایان ذکر است که فراخوان دوره‌های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم که به کتاب‌های علمی منتشر شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین عملکرد تشکل‌های زیست‌محیطی در این بازه زمانی اختصاص دارد متعاقباً منتشر خواهد شد.

