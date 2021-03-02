تاکتیک های غیر انسانی ائتلاف سعودی در مأرب

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه صالحی: شکستهای پی در پی عناصر تحت حمایت ائتلاف سعودی در جبهه مأرب باعث شده سعودیها به فکر تاکتیکهای غیر انسانی دیگری برای جبران ناکامی مبارزات رو در رو با نیروهای انصارالله بیفتند.
آخرین اخبار منتشر شده از جبهه مأرب نشان از تداوم پیشرویهای مقاومت یمن در این محور دارد به طوری که نیروهای یمنی بعد از به دست گرفتن کنترل بلندیهای «البلق القبلی» در واقع یکی از مهمترین کلیدهای ورود به شهر مأرب را تصاحب کرده اند.
این تحول مهم بیانگر آن است که نبرد مأرب به سمت آخرین فصول خود در حرکت است به ویژه آنکه استقرار نیروهای یمنی در منطقه کوهستانی البلق الاوسط و بخش شرقی سد مأرب، این امکان را به آنها میدهد که خطوط امداد رسانی نظامی به عناصر ائتلاف سعودی را قطع کنند.
این پیشرویها در کنار انتشار رسمی اخبار مربوط به هلاکت فرماندهان بارز مزدوران سعودی در جبهه مأرب باعث شده، نگرانی و وحشت در اردوگاه دشمن بیش از پیش نمایان شود. همین ترس و واهمه باعث شده ۷۲ نماینده پارلمان وابسته به دولت خودخوانده یمن با ارسال نامهای خطاب به عبد ربه منصور هادی رئیس این دولت و علی محسن صالح معاون وی نسبت به تحولات جبهه مأرب ابراز نگرانی کنند.
آنها در این نامه از دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان خواستند تا روند پرداخت حقوق مزدوران در جبهههای مأرب و الجوف و ارسال تجهیزات نظامی به این جبههها برای رویارویی با نیروهای انصارالله را تسریع بخشد. این نمایندگان یمنی در نامه خود نوشتند: همانطور که میدانید مأرب قلعه محکم یمن به شمار میرود و باید جلوی نیروهای حوثی گرفته شود.
یکی از اقدامات وحشیانه ائتلاف سعودی طی روزهای گذشته، تشدید حملات هوایی علیه مناطق مسکونی تحت کنترل نیروهای مقاومت بوده است. گرچه جنگندههای سعودی از سال ۲۰۱۵ تا به امروز، به صورت شبانه روزی، مناطق مختلف یمن را میکوبند اما به نظر میرسد این حملات طی روزهای گذشته با توجه به نتایج تحولات مأرب، شدت بیشتری پیدا کرده است علاوه بر آن خبر رسیده است که فرماندهان اصلی عناصر منصور هادی خانوادههای خود را از شهر مأرب خارج کرده و برخی از آنها به ترکیه منتقل شده اند. ائتلاف متجاوز سعودی با دیدن این اوضاع طی روزهای گذشته تلاش کرده با توسل به راهکارهای دیگری، شکست خود را در مأرب جبران کرده تا بلکه بتواند از این راه، جلوی پیشرویهای یمنیها را بگیرد.
یکی از اقدامات وحشیانه ائتلاف سعودی طی روزهای گذشته، تشدید حملات هوایی علیه مناطق مسکونی تحت کنترل نیروهای مقاومت بوده است. گرچه جنگندههای سعودی از سال ۲۰۱۵ تا به امروز، به صورت شبانه روزی، مناطق مختلف یمن را میکوبند اما به نظر میرسد این حملات طی روزهای گذشته با توجه به نتایج تحولات مأرب، شدت بیشتری پیدا کرده است.
جنگندههای سعودی طی ساعات گذشته مناطق «حرض» در استان حجه، «الشعف» در استان الجوف و «صرواح» در استان مأرب و همچنین «شدا» در استان صعده را بمباران کردند. همچنین نظامیان سعودی حملات راکتی و توپخانهای به مناطق مسکونی در «رازح» در استان صعده انجام دادند.
جدیدترین جنایت سعودیها در منطقه الربصه در الحدیده باعث شهادت و زخمی شدن هشت شهروند یمنی شده است؛ جنایتی که در سکوت رسانهای و در برابر چشمان محافل بین المللی رخ داده است.
علاوه بر این، متجاوزان سعودی برای بمباران تأسیسات نفتی و گازی مأرب برنامه دارند. همانطور که میدانیم شهر مأرب مملو از ذخایر گازی و نفتی است و میتواند منبع بسیار خوبی برای سوخت رسانی به بیمارستانها و مراکز خدماتی و بهداشتی یمن که تقریباً فلج شده اند، به شمار رود.
سعودیها که از این نکته باخبر هستند علاوه بر توقیف کشتیهای حامل مواد سوختی و تشدید بحران انسانی در یمن، قصد دارند با بمباران این تأسیسات نفتی و گازی عرصه را بیش از پیش بر مردم مظلوم این کشور تنگ کرده و بحران دیگری رقم بزنند.
در حال حاضر علاوه بر چند میدان نفتی و گازی در مأرب، پالایشگاه نفتی صافر و یک ایستگاه گازی در این شهر فعالیت میکنند که احتمال میرود متجاوزان برای آنکه این منابع سوختی، به صورت سالم به دست نیروهای مقاومت نیفتد آنها را یا از طریق حملات هوایی و یا از طریق عناصر مزدور خود قبل از فرار از مأرب منهدم کنند.
یکی دیگر از اقدامات غیر انسانی ائتلاف سعودی، استفاده از عناصر تروریستی و مشخصاً عناصر داعش و القاعده در برابر نیروهای انصارالله در مأرب است. همین چند روز پیش بود که «خالد باطرفی» سرکرده القاعده در شبه جزیره عرب که قبل از این، سازمان ملل مدعی بازداشت وی در یمن شده بود، با انتشار پیامی، از این عناصر تروریستی خواست تا دوشادوش مزدوران ائتلاف سعودی در برابر نیروهای انصارالله بایستند.
متجاوزان سعودی دست و پا میزنند تا از هر راهی روند پیشروی نیروهای مقاومت را در جبهه مأرب متوقف کرده و یا دست کم کُند کنند؛ این در حالیست که نتایج اتخاذ تمام این تاکتیکها در میدان نبرد بازهم به نفع نیروهای یمنی بوده و در حالی که متجاوزان با دستپاچگی تاکتیکهای غیر انسانی جدیدی طرح ریزی میکنند نیروهای یمنی در ۷ کیلومتری مأرب به فکر آزاد سازی این شهر هستند.
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