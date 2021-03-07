محمدرضا عطایی‌فر نویسنده و کارگردان «مرگ گرم» درباره اجرای این کنسرت نمایش به خبرنگار مهر گفت: آخرین تئاتر من پرفورمنسی بود با نام «صلح سیاه و سفید» که در کشورهایی مانند اکراین و بلاروس به صحنه بردم و با استقبال مخاطبان هم روبرو شد. بعد از آن بود که به این فکر رسیدم اجرای یک کنسرت تئاتر درباره تاریخ کشورمان می‌تواند جذاب باشد.

وی ادامه داد: «مرگ گرم» اثری اپیزودیک است که اتفاقات دهه ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و پیش‌بینی رخدادهای بعد از ۱۴۰۰ را در برمی‌گیرد. همه اپیزودهای نمایش داستانگو هستند اما فقط اپیزود ۱۴۰۰ به صورت پرفورمنس ارائه می‌شود. در هر اپیزود رخدادها و اتفاقات مهم یک دهه به صورت نمایشی برای مخاطبان به نمایش گذاشته می‌شود و شاهد ادبیات، موسیقی، افکار، آرمان‌ها، پوشش و همه خصوصیات هر دهه در قالب دراماتیک و فضایی نوستالژیک خواهیم بود.

عطایی‌فر درباره دیگر ویژگی‌های این اثر نمایشی بیان کرد: تلاش کردیم حتی موسیقی‌های هر دهه را روی نمایش سوار کنیم تا تماشاگران ارتباط نوستالژیکی با کار برقرار کنند. در بخش ۱۴۰۰ نیز اتفاقاتی را که ممکن است در این دوران رخ دهد، پیش‌بینی کرده‌ایم که با موسیقی و حرکت به مخاطب عرضه می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به وقایع سیاسی که در این چند دهه در ایران رخ داده است نیز پرداخته می‌شود، گفت: طبعاً مساله ممیزی در این زمینه وجود دارد اما ما تلاشمان را کرده‌ایم که به این قضیه نیز بپردازیم. تمام اپیزودهای نمایش از دهه ۴۰ تا ۱۴۰۰ به هم ربط دارند، در این نمایش نگاهی مستند به وقایع داریم اما ممیزی‌هایی نیز داشته‌ایم و اجازه بیان برخی وقایع و یا حتی جملات را نداریم.

این کارگردان تأکید کرد: با ممیزی کردن نمی‌توان تاریخ را از بین برد و مخاطب را فریب داد. همانطور که ما در دهه ۵۰ و ۶۰ به وقوع انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس به شیوه و نگاه خودمان می‌پردازیم تلاش کردیم وقایع دهه‌های دیگر را هم به درستی به مخاطب عرضه کنیم. به عنوان نمونه در دهه ۷۰ با مساله اچ آی وی و ورود خون‌های آلوده به کشور روبرو بودیم که نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت. هنرمند حل معما نمی‌کند بلکه وقایع را از زاویه دید خودش و برای ثبت در تاریخ روایت می‌کند.

عطایی‌فر در پایان درباره زمان اجرای نمایش عنوان کرد: اگر برنامه‌ریزی‌ها درست پیش برود، بعد از تعطیلات نوروز تا اردیبهشت ۱۴۰۰ در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر به صحنه خواهیم رفت. محسن زرآبادی، زری آماد، محمدهادی عطایی، مهتاب باجلان، علی یعقوب‌زاده، حسین میرزائیان، النا مکاری و علی منفرد از جمله بازیگران کنسرت تئاتر «مرگ گرم» هستند.