دریافت ۳۵۰ میلیارد تومان از محل جریمه قطع درختان در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی، در جلسه علنی امروز شورای شهر در سخنان ابتدایی خود، با اشاره به روز درختکاری، افزود: نامگذاری این روز با هدف ایجاد نوعی تلنگر برای توجه به طبیعت و خطرات مخرب آن است. لذا نباید کاشت درخت را صرفاً محدود به این روز و هفته بدانیم.

وی اظهار داشت: شورای پنجم از ابتدای کار خود دغدغه حفظ فضای سبز و ممانعت از قطع غیر قانونی درختان برای ساخت آسمان خراش در شهر را داشته است. این امر از طریق افزایش سرانه فضای سبز محلات انجام شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از محل جریمه قطع درختان و کمیسیون ماده ۷ دریافت شده که ماحصل آن، تملک و تبدیل ۱۷ باغ به بوستان عمومی در مناطقی با سرانه فضای سبز کمتر از میانگین شهری پایتخت بود.

وی تصریح کرد: چیزی در حدود همین تعداد نیز به زودی به فضای سبز عمومی در محلات کمتر برخوردار افزوده خواهد شد. جا دارد تا از تلاش‌های کمیسیون ماده ۷، سلامت، محیط زیست و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز تقدیر و تشکر کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: جا دارد به مناسبت اینکه بخش قابل توجهی از مردم در نوروز امسال به دلیل شیوع کرونا سفر نخواهند کرد و امکان اجرای برنامه‌های فرهنگی و تفریحی به شکل سابق وجود ندارد، نهادهای مسئول و معاونت امور اجرایی شهرداری با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی، برای شناساندن تهران به شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: طی روزهای گذشته شاهد افتتاح ایستگاه میدان قیام و دولاب بودیم و امیدواریم با آزادی سازی باقی اوراق مشارکت‌ها و وفای به عهد دولت به وعده خود برای پرداخت مطالبات شهرداری، شاهد توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم.