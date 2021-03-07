غرس ۲۰ میلیون اصله نهال در پنج ناحیه رویشی جنگلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام معاونت امور جنگل‌ها در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور گفت: کاشت این نهال‌ها بر اساس میزان بارندگی در نواحی جنگلی از اواخر آذر ماه امسال با کمک مردم و همچنین طبق قراردادهایی با پیمانکاران آغاز شده و تا اواخر فروردین ادامه خواهد داشت.

رضا بیانی افزود: در هفته درختکاری، عملیات غرس نهال در سطح گسترده‌تری انجام می‌شود.

وی با اشاره به پنج ناحیه رویشی هیرکانی، زاگرسی، ارسبارانی، خلیج فارس - عمانی و ایرانی- تورانی در کشور اظهار داشت: بیشترین بارندگی در نواحی رویشی جنگلی ایرانی- تورانی و خلیج فارس-عمانی در آذرماه و دی ماه است و در این نواحی با نخستین بارندگی، نهال کاری آغاز شده و در حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد پیشرفت کار داشته‌ایم.

بیانی اضافه کرد: در سال جاری حدود ۵۷ هزار هکتار احیا، غنی سازی و توسعه جنگل با نهال‌های بومی همان مناطق برنامه ریزی شده است.

وی در همین حال گفت: در هفته درختکاری در همه استان‌های کشور، نهال رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

قائم مقام معاونت امور جنگل‌ها در سازمان جنگل، مراتع و آبخیز داری کشور با اشاره به این که ۲۰ میلیون اصله نهال که امسال غرس خواهد شد، تولید نهالستان‌های زیر مجموعه این سازمان است، اذعان داشت: نزدیک به ۱۰۰ نهالستان در منطقه جنگل‌های خارج از شمال و بیش از ۳۰ نهالستان در شمال کشور داریم که نهال‌های غیر مثمر تولید می‌کنند.

وی در مورد جنگل کاری اقتصادی نیز گفت: امسال ۳۰ هزار هکتار جنگل کاری اقتصادی با مشارکت مردمی برنامه ریزی شده که در این زمینه حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

بیانی افزود: در جنگل کاری اقتصادی، گونه‌های دو منظوره جنگلی و اقتصادی مانند بادام، انجیر و گردو توسط مردم کاشته می‌شود.

وی هزینه کاشت، مراقبت و آبیاری هر نهال را ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان عنوان کرد.