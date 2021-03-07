۳۵۸ هزار شناسنامه مکانیزه در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهرآور پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار وقایع حیاتی ۱۱ ماهه سال جاری بیان کرد: در این مدت ۱۳ هزار و ۶۳۴ واقعه ولادت و تنظیم سند شده است.

وی بیان کرد: بیشترین فراوانی نام در گروه پسران به ترتیب ابوالفضل، امیرحسین، امیرعلی، حسین و محمد بوده است.

مهرآور با بیان اینکه جمعیت کل خراسان جنوبی در سال جاری ۸۲۲ هزار نفر پیش بینی می‌شود، گفت: ۴۱۸ هزار نفر از جمعیت استان را مردان و ۴۰۴ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

وی از صدور ۱۴ هزار و ۱۶۶ شناسنامه مکانیزه زیر ۱۵ سال خبر داد و افزود: از ابتدای طرح مکانیزه کردن شناسنامه‌ها تاکنون ۳۵۸ هزار و ۲۴۵ شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال صادر شده است.

مهرآور بیان کرد: طی این مدت ۱۱ هزار و ۳۷۱ خلاصه وفات صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی افزود: انجام ۱۵۶ مورد تغییر نام و ۴۱۰ مورد تغییر نام خانوادگی از دیگر اقدامات سال جاری است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ارائه بیش از دو هزار و ۴۰۰ خدمت هویتی در مناطق روستایی و کم برخوردار خبر داد و افزود: کارکنان ثبت احوال در راستای تسهیل ارائه خدمات هویتی به هم استانی‌ها و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ۴۵ روستا، منطقه کم برخوردار و سه مرکز توانبخشی حضور یافته و به ارائه خدمت پرداخته‌اند.