به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ملکشاهی در سخنانی گفت: تعامل و همکاری اداره امور مالیاتی استان با شهرداری‌ها به منظور عمران و آبادانی همواره از اولویت‌های سیاست‌گذاری امور مالیاتی استان بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها از محل پرداخت عوارض ارزش افزوده از سوی شهروندان تأمین می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان با بیان اینکه در ۱۱ ماهه گذشته بیش از ۷۳۲ میلیارد ریال از محل عوارض در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری قرار گرفته است، تصریح کرد: جایگاه قانون مالیات بر ارزش افزوده و مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی، در آبادانی شهر کاملاً محسوس است.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه مودیان برای واریز مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند گفت: این نوع مالیات مصداق واقعی عدالت مالیاتی است که در آن باری بر دوش تولید کننده گذاشته نمی‌شود و مصرف کنندگان با توجه به میزان مصرف‌شان، مالیات پرداخت می‌کنند.

وی عنوان کرد: حدود یک سوم این امر، خرج عمران و آبادانی شهرها تا دورترین نقاط محروم استان می‌شود و به عبارتی باعث توسعه متوازن می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان بیان داشت: از کل مبلغ واریزی عوارض ارزش افزوده، بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و ۲۴۰ میلیارد ریال به دهیاری‌ها واریز شده است.