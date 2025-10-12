به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش مردم در راستای تحقق عدالت مالیاتی، رابطه مستقیم با توسعه و پیشرفت منطقه خود دارد.

وی اضافه کرد: هر مالیاتی که پرداخت می‌شود، سرمایه‌ای برای بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و رفاه شهر و روستایی است.»وی در پایان از مردم و فعالان اقتصادی استان خواست تا با همراهی نظام مالیاتی، گامی مؤثر در آبادانی و توسعه پایدار استان بردارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده مستقیماً به حساب نهادهای محلی واریز می‌شود، افزود: این منابع نقش مهمی در پیشرفت و توسعه استان دارند و هر ریالی که از سوی مردم به عنوان مالیات پرداخت می‌شود، صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و آبادانی همان شهر یا شهرستان می‌شود.

حسین‌پور ادامه داد: طی ۶ ماه نخست سال جاری، ۳۸ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است، که نشان‌دهنده رشد ۳۴ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده است.