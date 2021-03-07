ایستادگی و مقاومت هویت ملی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در جلسه مشترک شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گیلان، اظهار کرد: ملت ایران به رهبری امام راحل در برابر قدرت‌های سلطه گر ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدم نمونه‌ای از ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برای دشمنان است، افزود: باید تاریخ پر افتخار دفاع مقدس برای جامعه به ویژه نسل جوان بازخوانی شود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه ایستادگی در دوران دفاع مقدس دلیل اقتدار و قدرت امروز انقلاب و نظام اسلامی است، گفت: مشارکت مردم در کنار نیروهای مسلح در این دفاع یک سرمایه اجتماعی عظیم برای انقلاب به وجود آورد که با همین سرمایه، وحدت و اتحاد ملی محقق شد.

وی به تحریم و فشارهای اقتصادی امروز علیه نظام اسلامی و ملت ایران اشاره و آن را نمونه‌ای دیگر از دفاع مقدس دانست و اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوبرداری از دوران دفاع مقدس برای نمایش اقتدار و عزت ملی هستیم.

زارع در ادامه با بیان اینکه امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا چهل سالگی دفاع مقدس در بستر فضای مجازی برگزار شد، گفت: در سال‌های آینده نیز این روند استمرار خواهد داشت.

وی در پیش بودن روز شهدا نیز اشاره و تصریح کرد: مقاومت و ایستادگی بخشی از هویت ملی ملت ایران را تشکیل می‌دهد لذا باید این هویت با تلاش و همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها حفظ شده و استمرار یابد.

استاندار گیلان بر ضرورت جمع آوری دست نوشته‌ها، عکس و خاطرات رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: ایجاد و ساخت موزه دفاع مقدس به حفظ این گنجینه ارزشمند و یاد و خاطرات شهدا و ایثارگران کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تلاش کادر درمان و پرستاران در مداوای بیماران کرونایی، آن را نمونه دیگری از الگوبرداری از رزمندگان هشت دفاع مقدس برشمرد و اضافه کرد: عالی‌ترین جلوه‌های ایثار را در این ایام از کادر درمان و پرستاران شاهد بودیم.

زارع با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فضای مجازی و صدا و سیما در گرامیداشت روز شهدا، گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وظیفه همه مسئولان است.

وی همچنین به اجرای تفاهم‌نامه بین استانداری گیلان و بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای ایجاد اشتغال و تأمین زمین برای مسکن ایثارگران طبق زمانبندی اشاره و اضافه کرد: باید در این بخش از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.